Guerra Ucrania Rusia en directo: luz verde al nuevo misil de ataque en la UE con un alcance de 2.000 kilómetros

Donald Trump ha encendido todas las alarmas en Washington con unas declaraciones que sacuden la política internacional. El presidente de Estados Unidos ha arremetido con dureza contra su antiguo aliado, el presidente ruso Vladímir Putin, a quien ha acusado de estar detrás de una ofensiva “brutal” contra Ucrania. “Se ha vuelto absolutamente loco”, soltó Trump en su red social Truth Social, en referencia directa al mandatario del Kremlin. “Está matando innecesariamente a un montón de gente, y no estoy hablando solo de soldados”.

Sus palabras llegan después del ataque aéreo más feroz desde que comenzó la guerra en Ucrania, con el lanzamiento de 367 drones y misiles rusos que han dejado al menos 12 muertos y 79 heridos. Entre las víctimas se encuentran tres menores en la región de Zhytomyr. Trump no se ha mordido la lengua y ha avisado de que contempla sanciones adicionales contra Rusia. “Absolutamente”, respondió cuando los periodistas le preguntaron por esta posibilidad al regresar de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. “Está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta nada”, zanjó desde la Base Aérea Andrews.