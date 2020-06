Así son los candidatos a recibir el ingreso mínimo vital: “Entre pagar el agua y comer, prefiero comer”

El ‘Remi’ de 426 euros que está cobrando se le acaba en un par de meses. “Y entonces me quedaré a cero, a cero total”, cuenta. Marisa fue teleoperadora durante mucho tiempo, trabajó de dependienta y tuvo una tienda, pero de eso hace muchos años. “Llevo buscando trabajo desde la crisis anterior, pero en mis condiciones no lo encuentro ni loca”, dice. Con sus “condiciones”, se refiere a su edad —“con 58 años ya no te quieren en ningún sitio”— y a sus problemas de salud: es diabética, tiene dos tumores y una minusvalía del 36%.

Marisa, una madrileña de 58 años, duda que le den el IMV porque vive sola, está separada y sus dos hijas son mayores. “Creo que no me va a llegar”, confiesa, pero no pierde la esperanza: “Voy a intentar solicitarlo porque lo necesito”.

Su sobrina trabaja desde septiembre como profesora en un colegio. “Se ha sacado una carrera, gracias a los astros”, cuenta la orgullosa tía. “Ella me puede echar una mano. Y el poco dinero que entra, mi marido lo distribuye de la muerte”, comenta. La familia intenta no tener que depender de la caridad. “Si a mi hijo de 14 años le digo que tengo que ir a Cáritas, se muere de vergüenza”, asegura.

La mujer vive en una casa del barrio de Puerta del Ángel que le ha dejado un familiar, y cuando se le pregunta cómo ha sobrellevado durante tanto tiempo la precariedad, se ríe. “Fatal. Lo he llevado fatal”, admite. “En un principio, me fui apañando, porque tenía medios. Pero luego, he pedido ropa para no tener que comprar, no ponía la tele ni encendía la luz, mi casa parecía una cueva y apenas cocinaba, porque la vitrocerámica gastaba mucha luz”, recuerda. “Ahora cocino con una bombona de gas”, explica. “Las he hecho de todos los colorines. He intentado todo para reducir, reducir, reducir. Y así ando”, cuenta. “Una vez vendí cuatro bolsos [que elabora ella misma] y aguanté un mes entero, otro día la vecina te trae un plato de patatas, y mi hija me da cosas de vez en cuando, pero tiene dos niñas y vive de alquiler, así que como para ayudarme a mí”, reflexiona.

Las dudas sobre a quién acudir en momentos de dificultad inundan a muchos. Marisa habló con la asistenta social para preguntarle qué podía hacer en su situación, y esta le sugirió que dejara de pagar la luz y el agua. “Debo el agua de esta casa desde hace un año, y no me la pueden cortar porque se la cortarían a todos los vecinos. De eso me he valido, hasta que un día los vecinos me saquen a gorrazos. Pero yo prefiero comer. Entre pagar el agua y comer, prefiero comer. Me va la salud en eso”, sentencia.

Marisa no entiende que algunas personas censuren la aprobación del ingreso mínimo vital y lo tachen de paguita como si fuese destinado a personas vagas y aprovechadas. “Me parece fatal que lo critiquen. Me gustaría verlos a ellos en esta situación, con una mano delante y otra detrás, a ver qué opinaban”, sostiene. Eso sí, pide que el Gobierno “estudie muy bien cada caso”. “Espero que este dinero llegue a la mayor cantidad de gente posible, y que les pueda ayudar. En una situación en la que no puedes arrancar, que al menos alguien te eche gasolina para tirar, que puedas tener una vida normalita”, pide.

Anna: “Vivimos mes a mes. Uno puedes aguantar, pero han sido casi tres”

Anna, de 41 años, también residente en el barrio de El Pozo, no se anda con rodeos. “Lo estamos pasando muy mal estos meses, y no aparece nada”, dice. Con su marido y sus hijos de 14 años, 3 y 1, esta familia numerosa sobrevive cobrando el subsidio posterior al paro, “la ayuda familiar, los 430 euros”.

Ella nació en Rusia, pero vive desde hace 22 años en España, por lo que cumple de sobra el requisito de residir al menos un año en el país antes de la solicitud. Hasta hace un tiempo, vivían del sueldo del marido, que trabajaba como camionero, pero hace dos años la cosa cambió. “Se quedó sin trabajo y, desde entonces, no encuentra nada. Tiene 49 años y sigue buscando, pero no es fácil”, lamenta la mujer.