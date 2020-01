Las otras coaliciones de izquierda que sustentan Gobiernos en Europa

Dinamarca, Mette Frederiksen

Yves Herman / Reuters

En Dinamarca , las elecciones del pasado junio las ganó la socialdemócrata Mette Frederiksen (SD) pero su gabinete se tiene que sostener sobre los social liberales (RV) en primera instancia, más los secundarios socialistas populares (SF) y los ecosocialistas de izquierda radical (la Alianza Roja-Verde), más puntuales ayudas de nacionalistas de Groenlandia y las islas Feroe. En un país donde las sumas son casi obligadas por la fragmentación parlamentaria, donde no siempre ser el candidato más votado te lleva a la presidencia (nos ponemos muy pesados con la serie Borgen , pero es que no hay mejor explicación), costó tres semanas llegar a un acuerdo. No hay un pacto de gobernabilidad, sino apoyos externos comprometidos.