En directo, sesión del Congreso tras la imputación de Zapatero | "Ha llegado el momento de regular clarísimamente las actividades de los expresidentes"

Enrique Santiago (Sumar): "Ha llegado el momento de regular clarísimamente las actividades de los expresidentes del Gobierno"

El portavoz de Sumar para Justicia e Interior, Enrique Santiago, ha insistido esta mañana sobre la necesidad de regular a los expresidentes tras conocer con más detalle el auto de la Audiencia Nacional que imputa a Rodríguez Zapatero. "Nuestra posición siempre ha sido la misma: tenemos que combatir cualquier supuesto de corrupción y tenemos que prevenir cualquier situación que pueda facilitar supuestos de corrupción. Ha llegado el momento de regular clarísimamente las actividades de los expresidentes del Gobierno", ha dicho.



"Tienen una oficina a su disposición pagada con recursos públicos y que alcanza tanto al expresidente como a personas de trabajo administrativo o el alquiler de la oficina. Al igual que pasa con las normas que regulan las prestaciones que perciben los altos cargos cuando cesan debería establecerse un mecanismo que evitara que si se cobran esas percepciones de la oficina de expresidente a la vez eso se pueda compatibilizar con cualquier actividad privada, porque se entran en situaciones complejas que corren el riesgo de denominarse como un supuesto de corrupción".