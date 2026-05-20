Imputación de Zapatero, en directo: última hora y reacciones | Bustinduy recuerda que ha habido casos de lawfare "y ni una condena"

Bustinduy espera que Zapatero pueda defenderse y recuerda que ha habido casos de lawfare



El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha afirmado que espera que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero pueda defenderse y demostrar que las acusaciones "no son fundadas", en relación a la imputación en el caso 'caso Plus Ultra', y ha recordado que ha habido casos de lawfare en los últimos años.



"En los últimos 15 años hemos estado desde el municipio más pequeño hasta el Gobierno del Estado y hemos tenido muchísimos casos de lawfare, los casos contra Pablo Iglesias, contra Mónica Oltra, contra Ada Colau, decenas de causas. No ha habido una sola condena, una sola". Preguntado por si la imputación de Zapatero es un caso de 'lawfare', Bustinduy ha afirmado que hay que esperar a ver el procedimiento judicial y el auto y que se den las explicaciones y esclarezcan las circunstancias que se han denunciado.

