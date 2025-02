Guerra en Ucrania-Rusia hoy en directo: Zelenski lanza un aviso al mundo sobre la "guerra congelada'

Zelenski advierte de las consecuencias de la "guerra congelada": "Putin volverá"



El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, realizó unas declaraciones que se pueden interpretar como una advertencia todo Occidente. Sus palabras respecto a la agresión rusa en el medio británico ITV News no dejaron indiferente a nadie, y al primero a Donald Trump.



Según el máximo mandatario ucraniano, el conflicto no se puede resolver sin la participación activa y exigencias de Ucrania respecto a los territorios ocupados por Rusia, así como el devenir que eso puede conllevar en el futuro. Con unas declaraciones en las que definió la guerra como un "conflicto congelado", el líder ucraniano instó a las potencias occidentales -con especial atención a EEUU- que no permitan que Putin se salga con la suya.