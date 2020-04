El curso "acabará en los plazos establecidos" y las universidades planean exámenes online

Ningún alumno perderá el curso por el coronavirus. Igual que lo afirmó para los menores de edad Isabel Celaá, lo ha asegurado este jueves el ministro de Universidades, Manuel Castells, en su primera rueda de prensa en la Moncloa desde que se decretó el estado de alarma.

La primera medida que han tomado en conjunto las universidades, es que “el curso acabará en los plazos establecidos en docencia y evaluación”. Castells ha señalado que las agencias de evaluación garantizarán de que lo que se hace es correcto en términos de enseñanza universitaria.

“Hay que ser flexibles en la evaluación y para eso hay tres fórmulas: exámenes online”, ha dicho. Aunque ha señalado no saber si podrá haber pruebas presenciales al no saber en qué situación estaremos en junio. “Los exámenes no podrían ser, en cualquier caso, los mismos de siempre”, ha dicho. El Gobierno recomienda, sin embargo, que se hagan los exámenes online y que se consulte con los estudiantes.

Castells ha llamado a las universidades a hablarlo con los estudiantes: “La universidad es de los alumnos”.

En cuanto a la brecha digital, Castells ha señalado que los rectores han cifrado en un 2% a los estudiantes universitarios que tienen problemas de acceso online y que le preocupan más los problemas psicológicos y la preocupación. Además, ha señalado que muchas universidades, con la ayuda de empresas que colaboran, han distribuido ordenadores y tarjetas de conexión a quien tenga dificultades.

¿Qué pasa con las prácticas?

El ministro de Universidades ha señalado ser consciente de que se necesita hacer algunas de las prácticas presenciales. En primer lugar, ha recomendado a las universidades que si las prácticas no corresponden al último curso se pasen al siguiente, pero en caso de tener que hacer prácticas para graduarse este año, el ministro ha señalado que “las practicas que se hayan realizado en gran parte, se pueden considerar añadiendo una medida de evaluación online rápida, como completadas”.

*Noticia en ampliación