El drama de las residencias en Madrid: "Mi madre estuvo tres días muerta allí"

La familia de la anciana esperó la llamada del médico al día siguiente, pero no llegó. Tuvo que ser Luis de Miguel, otro hijo de Lucía, quien cogió el teléfono para hablar con el facultativo. “Nos dijo que no recordaba que mi madre estuviera mal. Claro, en la residencia hay tres o cuatro Lucías”, explica. El 30 de marzo el asistente social volvió a llamar para decir que Bernal saturaba mal, pero que no le iban a hacer la prueba de detección del coronavirus a no ser que estuviera muy grave. “Y como mi madre era gran dependiente y tomaba mucha medicación pues no se le derivó a ningún hospital”.

Lo cierto es que Bernal empeoró poco después. “El sábado 28 me llama una enfermera y me dice que mi madre tenía 38 y pico y que había empezado a saturar poco. La dejaron en la residencia. Siguieron el protocolo y la aislaron en una planta, junto a quienes empezaban a tener síntomas. A nadie se le trasladaba al hospital. Al día siguiente nos llama la asistente social y nos dice que nos vayamos haciendo a la idea de que mi madre va a fallecer”, explica su hija.

Una de esas muertes fue la de Lucía Bernal, de 80 años. Su hija Aurora de Miguel cuenta el carrusel emocional que vivió: “A partir del 12 de marzo no se dejó entrar a nadie en la residencia. Desde entonces estuve llamando para interesarme. El 26 me dicen que mi madre tiene unas décimas. Al día siguiente el médico me llama y me dice que estaba bien”.

La Consejería de Políticas Sociales, dirigida por Alberto Reyero, de Cs, señala que desde el 24 de marzo un total de 14 residencias mantienen abierto un expediente “por incremento no esperado del número de fallecimientos”. Pero ninguna por la gestión de cadáveres. En Alcorcón, la trabajadora estima que han fallecido alrededor de 70 ancianos: “Ha habido mucho ocultismo, aunque me he podido quedar corta. La gran mayoría murió en la residencia”.

La lucha de esta familia tuvo varias batallas. Una fue que la dirección de la residencia instaurara videollamadas. “Le pido al director la posibilidad de videoconferencia y me dice que lo estudiará. Eso es el día 23. Ahí me llaman por teléfono para decirnos que mi suegro ya está con fiebre, que satura muy bajo. En ese momento pido que le lleven el hospital. Pero me dicen que no está tan grave como para llevarle a un hospital. El 25 me llaman para decir que ha mejorado un poco”.

“El 7 de marzo fue el último día que le vio la familia. El 8 ya no dejaron a su hija entrar. Desde entonces hasta que muere pudimos hablar con él tres veces”, cuenta Parra. “La primera fue mi cuñada. La segunda vez, el 14 de marzo, ya tosía. No tenía fiebre. No estaba aislado. Otro día pude hablar con él porque llamé a una de las residentes y le pedí que por favor me pasara con él. Me dijo que quería vernos”.

En Alcorcón, la trabajadora del centro de mayores enumera el conjunto de desastres que permitió al virus expandirse por su lugar de trabajo, en el que tuvo que improvisar equipos de protección con bolsas de basura: “El 16 de marzo la dirección nos pide que no usemos mascarillas para no alarmar a los residentes. Y un día después empezamos a usar algunas. Y el 18 de marzo, ya en pleno estado de alarma, los residentes seguían haciendo su vida cotidiana, estando todos mezclados. Hasta un día después no se empieza a aislar a quienes muestran síntomas. Fue una situación horrorosa”.

Un día después, el 1 de abril, Lucía Bernal muere, pero ahí no acaba la historia porque el cadáver no se recogió hasta tres días después. “Nos dijeron que se la iba a incinerar en Parla. Y a los tres días que los bomberos se la habían llevado a Valdebebas. Estuvo 3 días muerta en la residencia. Llamamos a la funeraria y nos dijeron que no sabían dónde estaba el cuerpo de mi madre. Nos ponemos en contacto con los bomberos y nos dicen que la habían recogido ellos y que estaba en Valdebebas, pero en realidad se encontraba en el Palacio de Hielo [como figura en documentación a la que ha accedido este diario]. Fue un caos”, lamenta su hija, quien critica que la residencia no tuviera ningún acta de la salida del cuerpo de la anciana.

Carmen Llorente, de 87 años, tuvo algo de suerte. Llegó al hospital, aunque por un error inocente, según cuenta su hija Carmen López. Cuando esta anciana, que se desplazaba en silla de ruedas, se encontró mal por culpa de la covid, la médica de la residencia comentó al geriatra del hospital de referencia que Carmen Llorente podía andar. “La doctora me dijo que la geriatra le preguntó si mi madre andaba y ella respondió que sí, que podía hacerlo con un andador. Y yo le dije que no podía andar. Por esa confusión fue al hospital”.

La dirección de la residencia de Leganés Parque Los Frailes, una de las 18 públicas de gestión privada de la Comunidad, explica que en ese centro, donde residía Carmen Llorente, hubo “usuarios que fueron ingresados en el hospital y otros que no, según criterio médico ajeno a la empresa”. “El hospital es el encargado de decidir así como de facilitar en todo momento la medicación necesaria para los pacientes que no se derivaron”, dice Lidia García, la directora técnica de Aralia, la empresa que la gestiona.

Esta familia lamenta que Antonio Cintas estuviera 30 horas muerto en su cama: “Hasta las 12.00 del 28 no le recoge la funeraria, y encima no sabemos dónde le lleva. Nadie nos sabe decir donde está el cuerpo de mi suegro. Nos llaman al día siguiente del cementerio y nos dijeron que estaba en el tanatorio de Móstoles. Nadie supo decirnos dónde estaba. El entierro fue en el cementerio sur, ahí le enterraron. Fuimos mi marido, mi cuñada, y yo”.

Lola Parra tiene el relato de lo sucedido grabado, como una película de la que puede contar cada parte: “Yo todos esos días insistió en que le lleven al hospital. Entre medias sufre una caída. La asistente me dice que desde la cama y el médico que desde el sillón. El 26 llaman para decir que está un poquito mejor y el 27 por la mañana dicen que le han hecho la PCR y que ha dado positivo. Y que en ese momento está el conductor de la residencia yendo al hospital a por la medicación. A las 19.00 llaman para decirnos que había fallecido y que no le llegaron a dar la medicación porque no había llegado a tiempo”.

“Mi madre ingresó con neumonía bilateral el 5 de abril a las 11 de la noche. Le hicieron la prueba del covid cuando saturaba al 85%. Estuvo luchando con ligeras mejoras. Tuvo episodios en los que empeoraba. Estuvo cuatro semanas luchando. Ella era consciente de todo. Quería seguir en este mundo. Hubo un momento duro en el que nos dijeron que se quitaba las vías porque había tirado la toalla. Pero luego ella nos decía que iba a hacer todo lo posible por comer para vernos. Y el 1 de mayo nos llamaron para decirnos que había fallecido. Murió sola”.

El viacrucis de Carmen, la hija de la anciana, tuvo varias paradas que la llevaron a colarse en la residencia: “Ahora con retrospectiva veo que mi madre fue pasando por todas las etapas del covid; de lo más leve a lo más grave”. La hija de Carmen denuncia que los trabajadores al principio no llevaban mascarilla. “Hubo cosas que la residencia no hizo bien: tardaron en separarles”, ejemplifica.

La familia pudo hablar con la anciana, pero las cosas se complicaron cuando ya no respondía al teléfono. “Un jueves hablamos con ella, pero el viernes ya no nos lo cogió. Conseguimos hablar con recepción y pedimos que se pusiera la doctora, pero nos decían que no podía. Ese día no pudimos hablar con mi madre. Logramos hablar con la residencia tras varios intentos para que le cargaran el móvil, pero aún así ella no cogía el teléfono. Por la noche me llamó la doctora desde el móvil de mi madre para decirme que no podía hablar, porque estaba muy mala. Fue entonces cuando le pedí llorando que la llevaran al hospital”.

“La situación ha sido dramática”

Según cuenta la familia, la médica de la residencia dijo que iba a solicitar autorización a la geriatra. “Me dijo que me llamaría en cuanto tuviera autorización. Me cogí el coche y me fui a la residencia y empecé a llamar a recepción. Me colé y le dije a la persona de recepción que llamara la doctora”.

Una fuente conocedora del trabajo en ese centro que pide anonimato cuenta que “la situación ha sido dramática”. Esta persona asegura que a día de hoy, siguen falleciendo residentes. “Incluso personas que ya han dado negativo”, dice.

En este centro de Leganés han muerto 38 personas, según esta fuente, aunque la dirección se niega a facilitar la información por la política de protección de datos. “En el pico más alto se negó el traslado de cualquier residente. Luego eran los médicos de la residencia quienes llamaban al geriatra del hospital y este dictaminaba si era trasladado o no”, cuenta.

“Al principio de la crisis no tuvimos apenas material, porque las residencias no están medicalizadas”, dice esta fuente. Aunque según la directora técnica, Lidia García, sí tuvieron garantizado el material los primeros días “dentro de las limitaciones existentes al principio de la crisis”. La directiva explica que han “dispuesto en todo momento de los EPIs necesarios, gracias al stock de la empresa y al material entregado, tanto por la Comunidad de Madrid como por alguna donación recibida”.