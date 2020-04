Una sanitaria de UCI arrasa con su mensaje a los padres "irresponsables"

Aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha dicho que en general el comportamiento estaba siendo bueno y que, en todo caso, tomarían medidas si se comprueba que no es así, son muchos los que han mostrado su indignación.

Entre ellos, una sanitaria de una UCI que lleva semanas luchando en primera línea contra la Covid-19 y que, al ver las imágenes que circulan por las redes, ha mostrado su enfado a través de su cuenta de Twitter (@dharmadue):

“QUE PUTA VERGÜENZA! No me mato a trabajar en la Uci para cuidaros para que el primer día q podais salir seais unos IRRESPONSABLES. Si os dierais un paseo x la uci, no estariais con vuestros hijos tan tranquilamente en la calle mil horas sin distancias”.