La maquinaria de la propaganda rusa ha hecho un llamamiento a los soldados rusos y ha calificado de héroes a quienes no se rinden ante el ejército ucraniano asegurando que el suicidio fue la decisión correcta, un tema que ha sido discutido en el programa Soloviev Live, según el canatal de Telegram Butusov Plus.

La campaña para promover el suicidio entre los militares rusos involucró a Sergei Karnaukhov, uno de los propagandistas clave de la red de Solovyov, quien previamente había llamado públicamente a los soldados a suicidarse, según el medio The New Voice of Ukraine.