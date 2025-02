Guerra Ucrania Rusia en directo: Putin obliga a cerrar las fábricas rusas

"Por motivos de seguridad y como consecuencia del contexto mundial, no puedes asistir a la excusión porque naciste en Rusia. Esta es una norma estricta y no se puede cambiar". Cuando Anastasia accedió a la plataforma Wilma, el sistema de comunicación que usan los estudiantes, profesores y padres en Finlandia, no daba crédito a lo que estaba viendo. Su hijo Dima no podría ir con sus compañeros de clase a la visita que había preparado el instituto Kulosaaren a la central nuclear de Olkiluoto porque su nacionalidad es rusa.

"Es absurdo. ¿Quién se cree que un niño puede ser espía? ¿Cómo puede ser responsable de la situación mundial? Esto es racista, irracional e ilegal", denuncia la madre de Dima en el portal finlandés Yla, donde explica que su hijo tiene la nacionalidad finlandesa.