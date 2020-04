El problema de los niños y la falta de mascarillas infantiles: cómo protegerlos al salir a la calle

GETTY IMAGES

A partir del lunes 27 de abril los niños españoles podrán salir a la calle tras seis semanas de confinamiento por el coronavirus. El presidente Pedro Sánchez lo anunció el pasado sábado 18 de abril aunque dejó en el aire prácticamente todos los detalles. Lo único que parece claro es que la edad límite son 12 años como establece la Ley de Salud Pública.

Pendientes de conocer esos detalles, que fija este martes el Consejo de Ministros, una duda ronda en la cabeza de todos los padres (y también en sus grupos de WhatsApp): ¿Qué medidas de protección deben adoptar? ¿Existen mascarillas infantiles? ¿Y guantes?

¿Existen las mascarillas para niños?

Sí existen mascarillas infantiles, aunque no se venden en farmacias. “En mis 38 años de profesión no he despachado ninguna”, asegura Cristóbal López de la Manzanara Cano, Presidente de Adefarma (Asociación de Farmacéuticos de Madrid).

“Hasta ahora no había demanda de mascarillas infantiles pues la necesidad era nula salvo en casos de niños con enfermedades inmunológicas u oncológicas y se las facilitaban en hospitales y centros médicos”, explica este especialista.

¿Las va a haber?

Desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva (SEMPSPH) aseguran que las farmacias tendrían que dotarse de este material en caso de que la actualización del Real Decreto 463/2020 por el que se establece el estado de alarma permita salidas que puedan entrañar un riesgo para el menor.

“Si la decisión final es que los niños se pongan mascarillas para las salidas, habrá que arbitrar la disponibilidad en farmacias de mascarillas homologadas”, añade Maria Jose Mellado, presidenta de la Asociación Española de Pediatría.

De ser obligatorias, las mascarillas deben fabricarse siguiendo la norma UNE 0064, que marca cuál debe ser el tamaño y el material de las mascarillas para niños de 3 a 12 años.

¿Valdrían las mascarillas de adultos para los niños?

A falta de mascarillas infantiles, las de adultos tampoco son la solución, especialmente en el caso de los más pequeños. “Para ser eficaces tienen que estar bien sujetas y cubrir nariz, boca y barbilla”, explica Mellado. Si no se ajustan, es más fácil tocarlas y eso entraña también riesgos.

¿Hay una edad mínima para llevar mascarilla?

Para los niños menores de tres años “es complicado llevar mascarillas”, aseguran en la SEMPSPH. “Puede suponer para ellos una dificultad respiratoria y puede resultarles incómodo”, añaden.

Mellado recuerda que si se lleva mascarilla lo importante es”no tocarla y quitarla con precaución”, por eso resulta tan complicado adecuarla correctamente en los niños, especialmente los más pequeños. De ahí que no se aconsejen en niños de 0, 1 y 2 años.

“Los padres tienen que garantizar que los niños mantengan esos dos metros de distancia recomendados y que no interactúen con vecinos, amigos o familiares”

¿Qué pasa si no hay mascarillas en venta?

Sólo sería un problema si la ley obliga a llevarlas y no hacerlo entrañase una multa. ”Lo más importante es cumplir el aislamiento social”, insiste la doctora María José Mellado. Los padres tienen que garantizar que los niños mantengan esos dos metros de distancia recomendados y “que no interaccionen con vecinos, amigos o familiares”.

“Las mascarillas se tienen que llevar cuando puedo contagiar a alguien o alguien me puede contagiar a mí”, continúan desde la SEMPSPH. Para un niño que sale a dar un paseo en estas condiciones, “el padre no le supondría en la calle un riesgo extra al que le supone en casa”. De ahí que el papel del adulto acompañante sea ” evitar cualquier interacción o acción de riesgo”, añade.

¿Sirven de algo las mascarillas caseras?

El debate con las mascarillas caseras para niños es el mismo que con los adultos. “Mal no le hace pero no sirve para protegerle porque no hay ningún estudio que certifique su eficacia”, explican desde la Sociedad Española de Medicina Preventiva.

El problema de estas mascarillas es que suelen dar “una sensación de falsa seguridad” que puede entrañar ciertos riesgos. “Al final lo más importante es cumplir el aislamiento social”, insiste Mellado.

¿Hay guantes para niños?

Más difícil que encontrar mascarillas infantiles es encontrar guantes para niños. “Estamos en el mismo caso. Para niños no hay y en general tampoco muchos para mayores”, explica López de la Manzanara Cano. “Sólo nos quedan de la talla pequeña. Ni mediana ni grande”, asegura.

Una talla pequeña es una talla adulta. “Por eso lo más importante es que el niño vaya de la mano del padre o madre y no toque ningún objeto ni mobiliario urbano. En cuanto llegue a casa debe seguir un lavado riguroso”, recomienda Mellado.

¿Protege el plástico de los carritos de bebé?

“Posiblemente el plástico del carro pueda mantener un aislamiento pero no hay ningún estudio al respecto”, señala Mellado sobre esta herramienta para proteger a los niños de la lluvia.

La misma idea defienden en la SEMPSPH, para la que el plástico no sería necesario si se cumple con el distanciamiento social. “Aunque si hay algún tipo de duda, lo mejor es llevarlo”, añaden.

¿Hay que seguir alguna otra recomendación?

María José Mellado recomienda una conversación aclaratoria previa: “Aclararles que la salida es para tomar el aire y estirar las piernas no es para jugar a la pelota, columpiarse o montar en bici y que deben mantenerse alejados de los mayores y de los niños”. Hay que seguir hablándoles del virus como hemos hecho hasta ahora: “No se ha ido del todo y no sabemos quién puede ser contagioso aunque no parezca estar enfermo”.

