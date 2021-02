Un joven de 19 años despierta del coma tras diez meses sin saber nada de la pandemia

“Simplemente no sé por dónde empezar. Hace un año, si alguien me hubiera dicho lo que iba a pasar durante el último año, no creo que me lo hubiera creído. No tengo idea de cómo Joseph llegará a comprender por lo que todos hemos pasado ”, ha confesado la familiar, subrayando que la familia ya ha intentado explicarle casi todo lo ocurrido mediante una videollamada.

Flavill, que fue tratado en el hospital general de Leicester y ahora fue trasladado al centro de atención Adderley Green en Stoke-on-Trent para continuar su recuperación, comenzó a mover sus extremidades cuando se le preguntó y se relaciona con familiares y amigos parpadeando y sonriendo. Ahora bien, durante su coma, el joven se llegó a contagiar en dos ocasiones por la Covid-19, sin correr ningún tipo de peligro grave.

“Todavía tenemos un largo camino por delante, pero los pasos que ha dado en las últimas tres semanas han sido absolutamente increíbles”, confiesa su tía. La madre de Flavill, Sharon, pudo visitar a su hijo cuando cumplió 19 años en diciembre, pero tuvo que permanecer socialmente distanciada y usar EPP completo todo el tiempo.

“En ese momento, Joseph no estaba tan consciente como ahora, y creo que ella se sintió increíblemente triste porque no estaba segura de que Joseph pudiera siquiera ver quién era ella. Llevaba meses esperando para poder ir a verlo”, asegura la tía del muchacho.