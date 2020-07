Carlos Estévez, subinvestigador de la vacuna de Oxford: "Éticamente se ha considerado aceptable acelerar ciertos pasos"

“Hay que tener en cuenta que a la gente que forma parte del estudio se le hace una PCR semanal. Cada semana deben someterse a la prueba, enviarla por correo, acudir en ciertos momentos al centro... no olvidemos que es gente joven, que está trabajando. Supone un sacrificio”.

El problema, comenta, es que para cubrir el cupo de 10.000 individuos no había tanto personal sanitario y, además, cuando el ensayo en Reino Unido superó las fases regulatorias para empezar a probarse en humanos, los positivos comenzaron a descender vertiginosamente como consecuencia de las políticas de confinamiento. Hecho que imposibilitaba probar la efectividad de los resultados en la población.

“Si hay 0 casos es imposible observar los beneficios, como es lógico”, señala. Por ello, el testeo continuará en Brasil y Sudáfrica, dos países que a día de hoy cuentan con un elevado número de contagios.

La seguridad y fiabilidad de la inyectable es otro de los asuntos que más inquietan. “A día de hoy no se puede estar seguro al 100% de sus garantías”, reconoce Estévez. “Cierta experiencia indica que este tipo de vacunas son seguras, pero no lo puedes saber con certeza hasta que no lo pruebas en seres humanos”.

“El tema es que cada día mueren 5.000 personas. Estamos ante un problema de salud publica mundial brutal, por lo que éticamente se ha considerado que es aceptable acelerar ciertos pasos”, añade.