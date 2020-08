"Tuve que avisar yo a mis contactos": la odisea del cantante Carlos Marco tras dar positivo por covid-19 en Madrid

El rastreo de los casos de coronavirus por parte de la sanidad madrileña se sigue viendo cuestionada. Cada vez son más las denuncias a través de redes sociales de casos positivos o de personas que han estado en contacto con positivos a los que no se les realiza PCR o ni siquiera se les tiene en cuenta para el rastreo. El cantante Carlos Marco, exmiembro del grupo Auryn, ha denunciado su experiencia en Twitter haciendo un llamamiento a la responsabilidad individual. “He estado ausente estos días porque di positivo de COVID cuando volví a Madrid hace 2 semanas. Tuve 2 días de fiebre y tos y se me fue el gusto y el olfato. He tenido la suerte de ser una de las personas que lo pasa con síntomas leves, pero he podido comprobar que necesitamos responsabilidad individual una vez que damos positivo o presentamos síntomas”, ha empezado diciendo.

Responsabilidad individual una vez damos positivo o mostramos síntomas. Nadie ha hecho seguimiento de mis contactos, no me dieron el resultado de la prueba que se quedó olvidada hasta que yo mismo insistí varias veces, de hecho, cuando llegue a urgencias (+) — Carlos Marco (@CarlosMarco) August 25, 2020

El artista ha recalcado que nadie ha rastreado a sus contactos e incluso tuvo que reclamar el resultado de su prueba. “No me dieron el resultado de la prueba, que se quedó olvidada hasta que yo mismo insistí varias veces. De hecho, cuando llegué a urgencias con todos los síntomas hecho un trapo, me dijo que me fuese a mi casa y me tomara un ibuprofeno, tuve que exigir que me viera un médico (urgencias estaba vacío, solo yo) y me hicieron la PCR”, ha añadido.

Ni a quien avisar (yo vine en avión de viaje). Llamé yo a la seguridad social porque del hospital no dieron parte de mi positivo a notificarlo todo, pero he tenido que avisar yo a mis contactos, no ha habido rastreador ni nada de nada... el médico de (+) — Carlos Marco (@CarlosMarco) August 25, 2020

Su odisea no hizo más que empezar. Según cuenta, nadie le dijo cuántos días tenía que aislarse ni si tenía que avisar a alguien, a pesar de que venía de viaje en avión. Desde ahí, según detalla, tuvo que iniciar él mismo los procedimientos de notificar su positivo a la Seguridad Social y rastrear sus contactos. “La Seguridad Social me dio la baja y me dijo que me aislara, pero no me van a hacer la prueba para comprobar que ya no contagio, con la cuarentena dicen que es suficiente”, señala el intérprete, que indica que se ha realizado una prueba privada y el resultado es que ya no contagia.

Así que os animo a tener responsabilidad individual si dais positivo, ya que no siempre podemos esperar que las cosas se hagan de la manera que pensamos, y tú o yo podemos tener suerte y no tener casi síntomas, pero a otro le puede arruinar la vida el virus (+) — Carlos Marco (@CarlosMarco) August 25, 2020