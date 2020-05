¿Me pueden subir el alquiler durante el estado de alarma?

Natee Meepian via Getty Images

No hace falta, por tanto, que el inquilino del piso de alquiler esté atravesando dificultades económicas a raíz del coronavirus para solicitar la prórroga, ya que es una medida a la que puede acogerse todo el mundo. “Hemos detectado que en el sector inmobiliario se está intentando vincularla a un requisito de encontrarse en una situación de vulnerabilidad. Pero realmente no lo exige, a diferencia de otras medidas”, afirma.

Una de las dudas que tienen Pablo y sus compañeros es si subirá el precio de su alquiler en plena emergencia sanitaria. Esto no debería ocurrir. El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un real decreto el pasado 31 de marzo que establecía una prórroga automática de seis meses de duración para aquellos contratos de alquiler de vivienda que se terminen hasta dos meses después del final del estado de alarma.

Estos cuatro jóvenes, con sueldos mileuristas, pagan conjuntamente un alquiler de 1.000 euros al mes por el piso. El contrato finaliza el próximo 13 de julio, y todavía no saben qué es lo que harán. A pesar de que queda poco tiempo para el vencimiento del contrato, el casero todavía no se ha puesto en contacto con ellos. “Estamos valorando por las distintas situaciones y los planes de futuro de cada uno”, afirma.

Si se echa mano del calendario, los alquileres que están terminan durante estos meses son aquellos que se negociaron en 2017 o unos años antes.

Los contratos firmados entre el 6 junio de 2013 y el 6 de Marzo de 2019 están regulados por la versión de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 2013, aprobada por el PP y que ya fue modificada por el PSOE en 2019.

Estos alquileres tenían una duración mínima de tres años. “Los contratos que venzan durante ese periodo pueden solicitar la prórroga extraordinaria de seis meses, siempre que haya finalizado la prórroga forzosa”, señala.

Puig se refiere a que estos alquileres contemplaban la opción de prórrogas de 12 meses siempre que existiera acuerdo entre ambas partes. “El propietario debe avisar con un mes de antelación de que no quiere prorrogar el contrato. Si no hace ese preaviso, el inquilino ya no tiene que solicitar esta prórroga de seis meses, porque tiene derecho a la prórroga anual”, afirma.

Existe alguna excepción en esta prórroga de seis meses. No pueden beneficiarse aquellos inquilinos que tengan un contrato de alquiler de temporada, es decir, el que se firma para una casa de vacaciones. “Hay personas que tienen contratos de temporada, que quedarían excluidos. Estos contratos son para cubrir una necesidad concreta, que tienen periodos inferiores. Otra cosa es que se puedan negociar”, apunta.

La prórroga de seis meses no es automática

La prórroga de seis meses no se produce por arte de magia. Si el inquilino quiere beneficiarse de ella, tiene que solicitarla por escrito al propietario antes de que se acabe el contrato de alquiler.

“Todas las personas que quieran acogerse tienen que comunicarlo antes de que venza el contrato por escrito al propietario”, explica Puig.