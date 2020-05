Por qué se dijo tanto que España tenía "la mejor sanidad del mundo"

La mayoría de expertos consultados por El HuffPost coinciden en que tras ese mantra hay una gran parte de verdad y por eso se recurrió a él. No obstante, también señalan que la covid-19 ha enseñado las vergüenzas de un sistema que habrá que revisar y dotar con mejores recursos. “Tenemos una de las mejores sanidades, uno de los mejores sistemas. No es que lo diga yo. Son los ránkings internacionales objetivos”, justifica la exministra socialista de Sanidad María Luisa Carcedo, diputada en el Congreso y parte de la comisión del ramo.

“Es cierto que técnicamente es un muy buen sistema, que investiga, que publica y que forma especialistas de manera ejemplar. Pero la pandemia ha puesto de manifiesto nuestra debilidad: la salud pública y comunitaria”, resume Antonio Zapatero, quien ve otro grave déficit: “Y todo se consigue a expensas de los profesionales, que no están bien remunerados ni motivados”.

“Hay variables claras que indican que el personal sanitario es de lo mejor del país. Y son las notas de corte para las carreras sanitarias [de las más altas]”, coincide Narciso Michavila, presidente de la consultora de investigación social GAD3, quien afirma que la calidad de la sanidad no es solo la de sus recursos materiales, sino también la del personal que está detrás de ellos.

“Otra cuestión es que esta epidemia nos haya pillado un poco en malas condiciones. El sistema aguantó y fue resiliente, porque a pesar de todos los recortes y a pesar de todos los maltratos aguantó bien”, explica Carcedo, quien además del informe de Bloomberg cita también el de The Lancet. Eso sí, esta publicación sitúa a la sanidad española en el puesto 19. La exministra del PSOE, médica de formación, reconoce el fuerte impacto del coronavirus, pero también apunta al alto porcentaje de curados sobre el total de enfermos para presumir de la fortaleza asistencial.

El sociólogo Narciso Michavila considera que los políticos han recurrido al discurso de ‘la mejor sanidad del mundo’ para su beneficio e incide en que aunque “el sistema no ha estado a la altura que tenía que estar, en general todas las comunidades han podido hacer frente a esta pandemia”. Y añade: “Es de los mejores, pero tenía carencias, evidentemente”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) justifica a El HuffPost los problemas que ha enfrentado la sanidad española: “En todos los países donde ha habido un número significativo de casos, la pandemia ha puesto los sistemas de salud bajo una presión considerable. Cuando el brote haya perdido intensidad habrá tiempo para revisar lo que ha sucedido y tomar las lecciones oportunas para el futuro. Sabemos que esta pandemia va a cambiar los sanidad del futuro”, explica un portavoz.

No obstante, la OMS también apunta las deficiencias a las que se han enfrentado los sanitarios españoles: “El aumento dramático de los casos de coronavirus presentó numerosos desafíos para los sistemas de salud más avanzados. En respuesta, los sanitarios en España han trabajado incansablemente en circunstancias difíciles para tratar a los pacientes. Esto requirió que el Gobierno tomara medidas estrictas de confinamiento, lo que ayudó al país a frenar la propagación de la enfermedad y a ganar tiempo para reorganizar su sistema de salud”, explicó el doctor Bruce Aylward, otro portavoz.

“Si no hubiéramos tenido esta sanidad hubieran muerto más”

Cuando se le pregunta, Tranche, de la Semfyc, piensa que pasada esta epidemia los políticos “probablemente” volverán a repetir que tenemos una de las mejores sanidades. “Los políticos pueden decir lo que sea. Yo no voy a decir que es la mejor del mundo. Pero, eso sí, ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido esta sanidad? Hubieran muerto no 25.000, sino muchos más”.

“La epidemia nos azotó. Pero hay que mirar también las tasas de curación. Otra cuestión es que haya habido residencias muy afectadas o que, inicialmente, la primaria no haya estado en el discurso para frenar al virus”, concede Carcedo. “Hubo un pico de hospitalizaciones y atenciones urgentes a muchos pacientes que nos pilló de sorpresa. A finales de diciembre no se sabía si había transmisión humano a humano. Se supo hace nada”, defiende la política.

Michavila, de GA3, explica algunas de las grandes carencias: “Gracias a la descentralización la respuesta sanitaria ha sido más flexible que si hubiéramos tenido un modelo totalmente centralizado como el francés. En general los modelos de sanidad de las comunidades son buenos. Pero al haber dejado sin competencias al Ministerio de Sanidad, este no tenía ni para hacer compras. Y claro, cuando llega una crisis de esta envergadura, volver a centralizar cuando no tienes alguien que te pueda hacer un requerimiento y buscar proveedores es difícil”.