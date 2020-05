El engaño de la etiqueta Covid Free de restaurantes y hoteles

Un espacio en el que entran y salen personas constantemente y en el que, como pasa en los restaurantes, esas personas se sacan y ponen la mascarilla constantemente no pueden garantizar que la asepsia total de sus superficies. El riesgo cero no existe y entre los clientes podría haber un enfermo asintomático, que soltase gotículas que contaminen cualquier superficie. Su presencia resta toda clase de lógica a aquellos establecimientos que se planteen medir la temperatura de la clientela para garantizar que acceden sin Covid-19. Si no tienen síntomas, no tendrán fiebre.