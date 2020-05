El helicóptero del dinero, la polémica propuesta de EEUU para hacer frente a la crisis

Una prestación que no llega a todos los ciudadanos estadounidenses, sino sólo a aquellos trabajadores que tengan un número de la seguridad social. Eso sí será de gran ayuda para 22 millones de personas que han solicitado el subsidio por desempleo en las últimas cuatro semanas. Aquellos que no tengan cuenta bancaria recibirán un cheque firmado por Donald Trump .

El helicóptero del dinero es una política monetaria propuesta en 1969 por el economista liberal Milton Friedman, premio Nobel de Economía, que pretende impulsar la economía en un momento de recesión o estancamiento. Se usaría únicamente como último recurso cuando otras opciones han fracasado, es decir, en caso de emergencia.

Este economista utilizó un ejemplo muy gráfico para ilustrar esta política. “Cuando Friedman explicó esta idea, habló de que pasaba un helicóptero volando y que el dinero caía desde el cielo”, cuenta Samer Ajour, profesor de la escuela de negocios EAE Business School.

Normalmente cuando la economía cae, se destruye empleo. Esa destrucción de puestos de trabajo implica que hay ciudadanos que dejan de percibir un salario y, por tanto, de gastar dinero. Si la gente no consume y no hay expectativas de que lo vaya a hacer en el futuro, los precios caen.

Esta política monetaria pretende detener esa espiral y fomentar el consumo para reactivar la economía y frenar la caída de los precios. “Estados Unidos está intentado estimular la economía porque si la gente pierde el trabajo no puede consumir al no tener dinero. El Gobierno están dando esos 1.200 dólares a los ciudadanos para que no dejen de consumir como hacían antes y para que las empresas no paren su actividad”, explica Ajour.

Darle a la manivela de imprimir billetes

La concepción original de esta política monetaria era que el banco central de un país imprimiera nuevos billetes ante una situación de emergencia para repartirlos entre los ciudadanos y que ellos lo gastaran. “Consistiría en imprimir más euros”, señala Ajour.

Este escenario ideado por Friedman no es exactamente igual a lo que está ocurriendo actualmente con el reparto de dinero en el país norteamericano, al menos de momento, aunque sí se podría dar en el futuro.

“El envío de cheques es un helicóptero fiscal, no un helicóptero monetario. La expresión de helicopter money tradicionalmente se ha usado para referirse a dinero creado por un banco central y distribuido directamente a los ciudadanos. Esto no es lo que se ha aprobado en Estados Unidos, donde tenemos al Gobierno federal repartiendo estos cheques”, explica González García.