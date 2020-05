Varios catedráticos firman una petición en Change.org para aplaudir a Fernando Simón

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Fernando Simón.

Además, valoran que “acepta estoicamente las barbaridades que le dedican aquellos que no tienen otro interés que sembrar odio, desconfianza y miedo entre una ciudadanía particularmente vulnerable en los momentos que vivimos”.

“Como académicos y funcionarios públicos que somos, los primeros firmantes de estas líneas, queremos dejar constancia de la extrema dificultad de la misión que cada mañana completa Fernando Simón con sus explicaciones. Pero nuestra admiración está especialmente motivada por su contrastada vocación de servicio, y por a su extrema eficacia social”, agregan.

Por ello, piden a los ciudadanos “que no caigan en la trampa, que no se dejan engañar por quienes sólo trabajan para su beneficio particular o de grupo”. “Fernando Simón es una persona admirable y un profesional de excelencia que está apareciendo a diario en nuestro televisor para rendir cuentas de lo hecho y de lo que va a hacerse para sacarnos de la pandemia”, aseguran.

“Con aciertos y con errores, porque sólo se puede equivocar quien toma decisiones en momentos de tanta incertidumbre, pero siempre con respeto por todos y con la bonhomía que le caracteriza”, reconocen los firmantes, que quieren “manifestar que cuando cada día salimos a nuestros balcones a aplaudir, uno de los destinatarios más singulares de nuestro reconocimiento es el profesor doctor Fernando Simón Soria”.

Estos son los firmantes de esta petición: Joan del Alcàzar (catedrático de la Universitat de València), Francisco Montes (catedrático de la Universitat de València), Germán Orón (catedrático de la Universitat Jaume I de Castelló), Amparo Ruiz (catedrática de la Universitat de València), Anaclet Pons (catedrático de la Universitat de València), Joan Oltra (PAS de la Universitat de València), Ramon Sala (catedrático de la Universitat de València), Ángel Corberán (catedrático de la Universitat de València) i Francesc Bayarri (PAS de la Universitat de València).