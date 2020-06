Gabriel Heras, médico de UCI: "¿Tú te crees que por mil euros vale la pena jugarse la vida?"

Mucha gente nos dice que somos héroes, y a mí no me gusta. No somos héroes, somos víctimas, y en muchos momentos hemos estado sin escudos, sabiendo perfectamente que íbamos a caer. Nadie va a poder mirar ahora hacia otro lado.

El sueldo base de un médico, no te digo ya el de los auxiliares, es 1.150 euros. Si uno se da de baja o no tiene complementos de antigüedad, ¿tú te crees que por mil euros merece la pena jugarse la vida? Porque, esta vez, claramente ha sido así, no es una exageración. Más de 70 profesionales han muerto y más de 50.000 se han infectado. Creo que a la población le ha quedado claro el compromiso que tenemos los sanitarios para con la sociedad. Somos los que hemos sacado las castañas del fuego.

Espero que la gente no se olvide de nosotros. En cuanto a los aplausos, yo los he vivido bien, pero también hay muchos profesionales que lo han vivido mal porque tenemos la sensación de que la gente sólo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, y al mismo tiempo seguimos teniendo contratos inestables, sueldos miserables, condiciones de ratio de personal totalmente inadecuados. Si antes de la pandemia el 50% de los profesionales sanitarios estaban quemados, ahora imagínate. Pienso que mucha gente va a dejar la profesión, porque no merece la pena.

“Hasta ese momento no había tenido tiempo para digerir todo lo que nos había pasado, no sólo a mí, sino a los pacientes y a los compañeros”, explica Heras. “Ha sido una cosa totalmente horrible. Estaba escribiendo el libro y se me caían las lágrimas encima del teclado o me daba la risa tonta”.

Este libro no existiría de no ser por el coronavirus , en todos los sentidos. De entrada, porque En primera línea. Un testimonio desde la UCI de la crisis del coronavirus (Península) cuenta la expansión de la epidemia desde dentro de uno de los hospitales más afectados de España. Después, porque su autor, Gabriel Heras, no habría tenido tiempo para escribirlo si no fuera porque se contagió, como otros 50.000 sanitarios en el país . Afortunadamente, su caso no fue grave, y cuando Heras se vio obligado a hacer un alto en sus jornadas extenuantes como médico de cuidados intensivos, se encerró en su casa y ‘vomitó’ su experiencia.

La verdad es que, en todo esto, lo más doloroso ha sido el proceso de morir. Muchísima gente se ha muerto sola, y eso nos tiene que hacer reflexionar sobre qué tipo de sociedad somos. No puede ser que las personas se hayan muerto solas por falta de EPIs. Ni el virus nos puede robar nuestra humanidad. Uno se despide de su padre una vez en la vida, y estoy seguro de que la gente que no se haya despedido lo pasará mucho peor. No sólo hay que cuidar a los pacientes que se mueren sino a las familias en situación de duelo. Eso también tiene consecuencias. En nuestro hospital nos saltamos la recomendación y permitimos visitas de familiares, siempre bien protegidos por EPIs, y estamos orgullosísimos de haberlo hecho así.

Llevamos seis años reflexionando sobre esto con el proyecto HU-CI. Claro que no teníamos el mejor sistema sanitario, de hecho llevamos tiempo dando el coñazo con esto. Por desgracia, el coronavirus, aunque ha sido un gran acelerador de la humanización, lo ha hecho de la manera más dolorosa, que es mandando todo a hacer puñetas. Se ha cargado los horarios de visitas, la participación de las familias en los cuidados, es muy difícil comunicarse con la gente cuando tienes un EPI puesto, los pacientes han estado aislados y no se ha podido asegurar su bienestar, se ha puesto de manifiesto que nadie cuida al cuidador. El coronavirus va a generar unas secuelas físicas, emocionales y cognitivas brutales, y el sistema no está preparado para asumir esa pandemia de secuelas que va a venir.

A los profesionales de cuidados intensivos nos ha llamado muchísimo la atención que esto fuera una polémica, y lo que ha pasado es que la población desconocía todo esto. Cada vez que valoramos el ingreso a UCI de un paciente, hacemos un análisis integral de si ese paciente realmente se beneficia de estar en cuidados intensivos. Eso significa que hay pacientes muy jóvenes que tienen una enfermedad terminal y que no se beneficiarían de prolongar su existencia de forma artificial, con máquinas. Y, al revés, hay pacientes muy mayores con problemas relativamente fáciles de resolver y que con un día en la UCI vuelven a su situación previa. El principal objetivo cuando un paciente entra a cuidados intensivos es ese. Hay pacientes que, por definición, no cumplen criterios previos de ingreso a UCI. Si tienes un cáncer metastásico y tu pronóstico de vida es de dos meses, no te vamos a poder resolver esa situación.

En este tiempo hubo varias polémicas sobre el supuesto cribado de pacientes a la hora de entrar a la UCI. Me da la impresión de que la población general no comprende hasta qué punto son habituales este tipo de procedimientos.

Ahora que va avanzando la desescalada y que las cifras de muertes y contagios han descendido tanto, ¿le da miedo que la euforia eclipse a la precaución?

Nosotros estamos acojonados, sinceramente. Si ahora llegara otra pandemia, los profesionales no podríamos aguantarlo. Estamos supercansados, estamos extenuados, ahora mismo no podemos más y necesitamos descansar. Quiero creer que si vuelve a haber una gran oleada en octubre, que ojalá sea que no, estaremos mejor preparados, y nos habrá dado tiempo a descansar. Pero eso, siempre y cuando no haya compañeros que digan ‘ahí os quedáis, no me merece la pena, me voy a trabajar al Mercadona’.

¿Qué se le pasa por la cabeza cuando ve las imprudencias de algunas personas durante la desescalada?

Me llama mucho la atención ver a toda la gente que no cumple las normas; les invitaría a venir a una unidad de cuidados intensivos, o hablar con cualquier familiar que ha perdido a un ser querido, o ver cómo se conecta a alguien a un respirador. A veces parece que la única manera de que el ser humano aprenda es sufriendo. A muchos sanitarios nos indigna profundamente; no nos jugamos la vida nosotros para que luego la gente haga lo que le sale de las narices.