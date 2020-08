¿Está España preparada ante el reto laboral de una segunda ola del coronavirus?

Nos las prometíamos muy felices, pero no. Pensamos que con el estado de alarma, el encierro y el esfuerzo colectivo, oxigenado fase a fase, el coronavirus estaría derrotado para el verano. Y, sin embargo, aquí estamos, con el sudor frío de la nueva escalada, debatiendo si ya se puede hablar o no de “segunda ola”. Si llega, en estas semanas o entrado el otoño, ¿estamos preparados para abordarla en el plano laboral?

Todo el debate se juega entre los límites y las oportunidades de un modo de empleo al que la España de los horarios tardíos y la silla caliente no estaba acostumbrada. Los borradores adelantados por medios como Eldiario.es o El Mundo avanzan como pilares de la norma la delimitación del tiempo laboral y el personal -en la práctica, las lavadoras se mezclan con las llamadas de clientes, la cocina con los zooms-. Se está evaluando la igualdad de salario y de trato de quien va a la oficina o se queda en casa, la voluntariedad de la medida, el uso de equipos o herramientas laborales...

Dos de los puntos cruciales son los horarios (los periodos de descanso, la duración máxima de la jornada, el horario flexible, las franjas de disponibilidad obligada, la desconexión digital) y la compensación de gastos (habrá derecho a compensaciones, por ejemplo por ordenadores, pero no se pagará la luz, el agua o el gas que se gaste en casa, y todo dependerá de los bonos que se pacten en los convenios colectivos). La CEOE pone pegas a que sea suficiente con realizar un 20% de la jornada en remoto –el equivalente a un día a la semana– para que se considere teletrabajo, un punto que posiblemente no salga adelante.

Los principales sindicatos, CCOO y UGT, avisan de que hay que afinar en cuanto al control de la intimidad -el uso de cámaras, la grabación de audios, la geolocalización o la descarga de programas- y la protección de datos y la ciberseguridad, además de en cómo se aplica el teletrabajo en el caso del funcionariado. Igualmente, consideran imprescindible el registro de jornada, otra incógnita.

Empleadores y centrales sindicales, más allá de los típicos roces de toda negociación, confían en un acuerdo temprano, porque no queda otra. La ministra Díaz parte con dos grandes conquistas previas, las del salario mínimo y la de los ERTE, que auguran un nuevo entendimiento.

Hay grandes firmas que, aprovechando los buenos datos que ya se estaban logrando contra el virus y las vacaciones de verano, estaban comenzando a retomar el trabajo presencial. Habrá que ver la evolución de los datos para ver si es posible mantener ese medio gas o volver al cerrojazo. Por ahora, consultoras, firmas de capital, petroleras o incluso medios de comunicación empiezan a abrir con presencia rotatoria de empleados, espacios acotados, mascarillas en zonas comunes, control de temperatura y protocolos de contacto.

¿Es eso conciliar?

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) tiene claro que no ha habido teletrabajo como tal, sino “un tiempo de trabajo en casa forzado”, y que eso tampoco ha permitido conciliar empleo y familia, sino que ha habido una “estancia obligada en casa con las unidades familiares” de cada cual. Pero sin orden, no son merecedoras de los nombres que les hemos dado con demasiada facilidad. Si no hay ley de teletrabajo y, sobre todo, si no hay escuelas, estaremos de nuevo en las mismas.

“Lo que pase con los colegios es determinante, obvio. El teletrabajo busca una mejor vida personal y familiar, pero la precipitación, la urgencia de estos meses, más lo inusitado de las decisiones tomadas ha hecho que sea imposible encajar bien ambas realidades. Hay que ser conscientes de que el cuello de botella puede llegar de nuevo y estar preparados para ellos. El desgaste es muy alto”, explica la psicóloga Teresa Ruiz.

La experta aplaude la ley de trabajo en remoto, pero reclama que, en paralelo, se apruebe otro “articulado, pacto o disposición” por la conciliación, específicamente. “Es una cuestión de productividad, de salud mental y también de igualdad, porque las mujeres son las que peor paradas salen con la doble carga. Ahí están los datos de cuántos hombres han aprovechado la pandemia para formarse desde casa y cuántas mujeres. No puede ser que una crisis así nos haga aún más invisibles”, señala.

Ruiz propone que, si hay que repetir el encierro y el trabajo forzoso en casa, los ciudadanos se aferren a cinco principios básicos, “que pueden desmoronarse si hay niños de por medio, según las edades, pero que hay que intentar aplicar”. A saber: hay que imponerse un horario y marcarse objetivos “claros y realizables”, con fechas de entrega a ser posible; hay que entender que “la tecnología es amiga” y usarla para no sentirnos desbordados; evitar la procrastinación, y delimitar espacios de trabajo. El reto: “Podernos centrar, escapar del peligro de los tiempos muertos y ser profesionales y miembros de una familia sin enloquecer”.

Prórroga para los ERTE

Ese es el escenario para quienes trabajan, pero en el horizonte está también la posibilidad de que se produzca un nuevo frenazo económico, fruto del incremento de casos. Si hay confinamiento, habrá cierre de empresas no esenciales, así que comenzará de nuevo el ciclo de retraimiento del consumo y producción congelada. El verano, que era la esperanza, no ha dado para mucho, y menos aún en el turismo, que sigue siendo la gallina de los huevos de oro.

Las previsiones son negras para el empleo: el Banco de España prevé que la tasa de paro este año alcance el 18,1% -en el mejor de los casos- y hasta el 23,6% -en el peor escenario-. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) apunta a que rondará el 20% a finales de año si hay una segunda oleada de Covid-19, que subiría al 21,9% en 2021.

España es más vulnerable, de inicio, porque partía con la desventaja del alto desempleo previo, los excesivos contratos temporales y la dependencia de sectores muy atacados por la pandemia. De ahí que se actuase rápido aprobando unos ERTE con beneficios para empresas y trabajadores que amortiguaran el golpe. Un millón de trabajadores siguen bajo esta figura en este momento y se espera que el número crezca tras el verano. Entre marzo y mayo, los peores meses, llegaron a estar 3,7 millones de españoles bajo este paraguas.