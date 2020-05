Fernando Simón sorprende a muchos al desvelar lo que hace cuando no trabaja: "Es como una liberación"

Fernando Simón, director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, comparece desde hace dos meses casi todos los días desde La Moncloa para hablar de las novedades de la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, no suele conceder entrevistas a medios de comunicación. Hace unos días hizo una excepción con la revista Desnivel, con la que habló de la epidemia y de su deporte favorito: la escalada.

Especialidad al que dedica el tiempo que le deja su labor, por lo menos antes del estado de alarma.

Así lo explica el propio Simón:

“Mi trabajo es muy intenso, son muchas horas que exigen muchísima concentración en muchos temas. El rato que estoy escalando me olvido de absolutamente todo, desaparece el mundo. Me preocupo sólo de mi rato de escalar y eso me hace llegar a la oficina como nuevo. Y los fines de semana que puedo salir, tengo hijos que les gusta el baloncesto y el fútbol, y me gusta ir a verlos. Tengo pocos días para ir a la roca de verdad. Pero los pocos ratos que voy es una liberación, buah, me quito de encima toda la ciudad, todos los problemas, me concentro en lo mío. Adrenalina. No lo sé, es como desaparecer del mundo habitual y entrar en otro que me satisface, me llena, me gusta, me hace olvidarme de todas las presiones que habitualmente tengo. Me emociona”.

En la entrevista Simón cuenta cómo se aficionó a la escalada al llegar a Madrid en el año 2003.

El doctor afirma que desde joven le gustaba hacer windsurf, piragüismo y vela ligera en los pantanos de Zaragoza, pero que cuando llegó a Madrid no podía practicar sus “deportes habituales”.

De modo que comenzó a ir a la Sierra de Madrid. “Iba a La Pedriza, veía a la gente escalar y pensaba, por qué no me meto yo en esto. Y me encantó”, asegura.

Simón se sumó a un grupo de entrenamiento de escalada en el que hizo amigos que le fueron enseñando. Afirma el doctor que esto le permitió “seguir enganchando” a sus hijos “a que salieran al campo”. “Que quisieran hacer algo conmigo. Y al final de mis hijos ya me olvidé”, bromea.

En la entrevista también repasa su etapa en África, en la que vivió situaciones complicadas que para él no son extrañas en ese contexto:

“Sí que he tenido una vida, digamos, diferente a la de la mayoría de la gente, no sé si más intensa o menos. Desde luego, no la habitual. No me gusta hablar mucho de ellas porque son diferentes experiencias: yo he tenido las mías otra gente las suyas, a cada uno sus experiencias le va formando su personalidad. La que tengo ahora es por lo que he vivido. En algunos casos peligrosas, sin buscarlo. A la mayoría de la gente le parecen muy extrañas, pero a mí me parecía lo que había que hacer, casi todo el mundo en mi alrededor estaba expuesto a lo mismo, con lo cual yo no valoraba si era una vida diferente, extraña o intensa. Era lo que había”.

Sobre lo que está viviendo ahora con el Covid-19, Simón reconoce que “profesionalmente es un reto muy gordo, muy complicado”. “Pero bueno, yo creo que todos los epidemiólogos tratamos de prepararnos y desgraciadamente ha pasado”, afirma.

También reconoce que se encuentra “en una situación en la que salir a dar un paseo es complicado”. “Y eso que ahora se puede, pero bueno, la gente me reconoce mucho por la calle y, quieras que no, eso me agobia un poco”, admite.

Muchos de los que han comentado la entrevista en YouTube han mostrado su sorpresa con que a Simón le apasione la escalada: