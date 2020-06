Cómo el coronavirus ha reforzado el movimiento antivacunas

Mientras los científicos y los investigadores dedican todo su esfuerzo a desarrollar una vacuna contra el coronavirus para salvar vidas y acelerar la reapertura de las ciudades, el movimiento antivacunas se ha estado movilizando para convencer a la gente de que no se vacune. Los antivacunas han ganado peso en las manifestaciones contra el confinamiento y el distanciamiento social y han seguido difundiendo conspiraciones y desinformación a millones de personas a través de plataformas como Facebook y Youtube.

El doctor Peter Hotez lleva mucho tiempo combatiendo las falsedades de antivacunas y activistas como Robert F. Kennedy Jr., que ha extendido falsos mitos sobre las vacunas y se ha convertido en un rostro conocido para la causa. Hotez ha escrito sobre el movimiento antivacunas desde su perspectiva, como científico especializado en vacunas y padre de una hija con autismo, en su libro Vaccines Did Not Cause Rachel’s Autism (Las vacunas no le provocaron autismo a Rachel). Ahora forma parte de uno de los múltiples proyectos que existen para acabar con la Covid-19 y detener la pandemia.