Madrid y Barcelona pasan hoy a la fase 1 mientras el 47% de España a la 2

Anadolu Agency via Getty Images Un empleado prepara la terraza para la apertura este domingo 24 de mayo en Madrid (Burak Akbulut/Anadolu Agency via Getty Images).

Podrá haber rebajas, siempre respetando las medidas de seguridad e higiene y evitando aglomeraciones; concesionarios de automoción, estaciones de ITV y los centros de jardinería y viveros de plantas podrán reabrir al público, preferentemente mediante cita previa.



Están permitidas las obras en edificios, apertura de terrazas al aire libre con el 50% de las mesas.



Asimismo, se contempla la apertura de centros educativos para su desinfección, acondicionamiento y funciones administrativas y las bibliotecas públicas y privadas para préstamo y devolución, así como lectura en sala con aforo del 30%.



Los museos podrán abrir a un tercio de su aforo.

Fase 2

Entre otras medidas se establece que se puede circular en grupos máximos de 15 personas. No hay límite de integrantes del grupo si las personas son convivientes.



Las personas de hasta 70 años pueden realizar actividad física no profesional en cualquier franja horaria excepto entre las 10:00 y 12:00 horas y entre las 19:00 y 20:00 horas.



Las bodas pueden realizarse en todo tipo de instalaciones siempre que no se supere el 50% de su aforo. Podrán asistir un máximo de 100 personas en espacios al aire libre o de 50 personas en cerrados.



Las comunidades pueden abrir centros educativos no universitarios y de formación. También academias y autoescuelas.



En hostelería se permite el consumo en el local en mesa sin superar el 40% del aforo. Terrazas al aire libre con el 50% de las mesas.