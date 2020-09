Qué son las empresas zombis y por qué vas a empezar a oír hablar de ellas

JOSEP LAGO via Getty Images

JOSEP LAGO via Getty Images Un grupo de personas pasea por delante de un negocio cerrado por la crisis del coronavirus, en Barcelona.

Una amenaza zombi se cierne sobre la economía española. Los muertos vivientes no solo aparecen en videoclips de Michael Jackson o en series de televisión como The Walking Dead. También han vuelto a salir a la luz del día gracias a la crisis derivada de la pandemia del coronavirus.

Zombi es el término que utilizan los economistas para referirse a aquellas empresas que tienen unos beneficios que no son suficientes para cubrir sus propios gastos financieros. Es decir, el dinero que ganan no solo no llega para devolver la deuda que tienen, sino que apenas sirve para pagar los intereses de sus préstamos.

Algunos estudios internacionales apuntan a que el 10% de las compañías en todo el mundo pueden ser consideradas zombis, siendo especialmente preocupante la situación en Europa y, obviamente, también España. Incluso el Banco de España reconoce que el 8% de las empresas españolas están en esta situación. La lista de ilustres muertos vivientes incluye nombres muy conocidos como Pescanova o Adolfo Domínguez.

Un auténtico peligro para la economía

Las empresas zombis no son viables. Los inversores ya no confían en ellas y solo sobreviven de manera artificial. Deberían haber echado la persiana hace tiempo, pero si se mantienen con vida es gracias a que logran refinanciar sus deudas una y otra vez. En circunstancias normales, habrían quebrado.

“Muchas empresas sobreviven refinanciando la deuda, tienen los beneficios justos para pagar los intereses. Lo pueden hacer porque los tipos de interés están muy bajos y hay mucha laxitud para conceder créditos”, explica Josep Lladós, profesor de economía en la Universitat Oberta de Catalunya.

El término zombi se empezó a utilizar en Japón durante el período conocido la década perdida, una etapa de estancamiento entre 1990 y 2003. Se extendieron por todo el mundo tras la crisis financiera iniciada 2008. Muchas compañías se habían endeudado con la esperanza de que lograrían una rentabilidad que luego no tuvieron.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertan del riesgo que suponen para la buena marcha de la economía. Estos organismos no suelen utilizar el concepto de zombi, sino que prefieren definirlas como vulnerables.

Estas compañías son un foco de problemas constante. No son productivas y tampoco tienen dinero para invertir, pero a la vez, encarecen el coste de la inversión ya que impiden que bajen los precios. Esto dificulta la posibilidad de que surjan nuevos proyectos.

“Las otras empresas necesitan ganar cuota de mercado y para ello tienen que invertir. Sin embargo, están compitiendo con empresas que en situaciones normales estarían fuera del mercado”, afirma Lladós.

Su alto endeudamiento dificulta que otras compañías puedan acceder al crédito. Los bancos se convierten en cooperadores necesarios de estos muertes vivientes. Las entidades financieras prefieren refinanciar esa deuda, aun sabiendo que es muy difícil cobrarla, a reconocer unas pérdidas en sus balances.

“Actualmente la rentabilidad de los bancos es muy baja, porque los márgenes son muy bajos. Los bancos si quieren mantener sus resultados tienen que tener mayor actividad. Les interesa refinanciar la deuda, en vez de limpiar su balance”, señala Lladós.

Algunos políticos liberales aseguran que el Banco Central Europeo ha favorecido esta situación de zombificación de la economía con sus políticas monetarias expansivas. El quantitive easing ha inundado de liquidez el mercado, con la compra de deuda de los países, para asegurarse que siguiera fluyendo el crédito.