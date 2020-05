Que haya una nueva oleada es (casi) inevitable; lo que hay que saber es cómo atajarla

Este domingo ha comenzado oficialmente la desescalada en España: ocho semanas por delante para decir adiós al confinamiento y hola a una ‘nueva normalidad’. Y, entretanto, mucha tensión, mucha “prudencia, precaución y control”, en palabras del ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Las autoridades sanitarias españolas no dejan de recordar que hay que “mantenerle el respeto al virus” y que la “euforia contenida” por los buenos datos no debe cegarnos. El motivo de esta cautela extrema es el temor a un nuevo repunte tras la desescalada, como ha ocurrido en China, Singapur o Japón, donde en algunas zonas han tenido que dar marcha atrás y retomar algunas restricciones. La pandemia sigue entre nosotros, y ante nuevos brotes, se darán “pasos atrás”, ha recordado este jueves Fernando Simón, jefe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Salvador Macip, doctor en Medicina y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), no tiene dudas de que habrá repuntes; y, sin embargo, la clave para él no es esa. “Basándonos en cómo han ido todas las pandemias de la historia y en lo que está pasando ahora en Asia, lo veo inevitable. Más que preocuparnos por si va a haber un rebrote o no, la preocupación debería ser si vamos a saber controlarlo o atajarlo a tiempo”, señala.