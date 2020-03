'The New York Times' denuncia las condiciones "kamikazes" del personal sanitario en España

The New York Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, ha llevado a su portada digital un vídeo dedicado al personal sanitario español y denunciando que son “kamikazes” por las condiciones en las que va a trabajar.

El diario ha recogido testimonios de varias trabajadores de la salud de distintos hospitales y ha señalado que España es el país con mayor número de sanitarios contagiados por COVID-19 con más de 12.000 positivos y muchos más con síntomas de la enfermedad. Es decir, a la hora que se ha publicado la información representaban un 14% del total.

Los protagonistas han ido contando las condiciones en las que se están enfrentando al coronavirus. Por ejemplo, Rosa Nieto, enfermera en el granadino hospital Virgen de las Nieves, ha explicado que lleva un protector facial fabricado por su marido que hace las funciones de una mascarilla, mientras que otros han ido enumerando la cantidad de compañeros que están aislados para evitar la propagación de la enfermedad.

Una portavoz de Comisiones Obreras ha descrito la situación de los hospitales, con enfermos en los pasillos tumbados en el suelo, en las salas de espera, etc y ha catalogado de “brutal” el ritmo en el que están cayendo los trabajadores sanitarios.

Distinto personal ha reivindicado que falta medios de protección y que los hay no son los adecuados. “Al principio usabas una bata por cada paciente”, ha apuntado una trabajadora, mientras que otro ha narrado que ahora las están reutilizando. “No hay mascarillas FfP2 y FfP3 en el hospital y los compañeros se están poniendo una encima de la otra”, han proseguido informando.

Nieto ha contado que antes de tirarlas al finalizar el día preguntan si va a haber para el día siguiente, para no tirarlas.

The New York Times también ha ilustrado como los sanitarios están utilizando bolsas de basura, los envoltorios de las batas estériles, portafolios, gorras, telas, etc.

Por su parte, Alfonso Vidal, anestesiologista del hospital Sur de Alcorón, ha apuntado que ahí lo que hacen es recortar las sábanas de quirófano que no se están usando ahora para hacer batas.

Además, varios han concluido afirmando que es muy difícil decir que no vas a atender a alguien por no estar bien protegido y que se están convirtiendo en kamikazes.