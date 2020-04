Las cifras que lees sobre el coronavirus no dicen toda la verdad

El problema es que para confirmar los contagios se necesitan test , y estos no siempre llegan . “La prueba de PCR es una técnica lenta y compleja que sólo hacen laboratorios muy especializados, así que no se puede hacer a todo el mundo. Aunque hay diferencias entre comunidades autónomas , hasta ahora sólo se han hecho a personas con síntomas más graves y a personal esencial”, señala el experto.

Que las cifras no son las que son puede verse, según Villalbí, en los datos que proporciona cada día el Ministerio de Sanidad. “Si nos dijeron los chinos que más o menos se moría un 1% de los contagiados, un 5% iba a la UCI y un 15% más necesitaba hospitalización, ves que algo no cuadra”, sostiene. “En muchas comunidades autónomas, sobre todo las más afectadas, que son Cataluña y Madrid, hay muy poca diferencia entre el número de hospitalizaciones y casos confirmados. Es evidente que esto no es así. No es que en España la enfermedad sea más grave que en China, sino que aquí sólo estamos confirmando los casos más graves”, dice. Con datos del 2 de abril, en España hay 110.238 casos contabilizados, de los cuales casi la mitad, 54.113, están hospitalizados y casi un 10%, 10.003, han muerto. Las proporciones no casan, efectivamente, con lo que se calculó a priori para el virus.

MoMo, el sistema que mide el ‘exceso de muertes’

Para aproximarse un poco más a las cifras ‘reales’ están, por un lado, la valoración de los profesionales sanitarios al determinar “casos probables o sospechosos”; por otro, el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) citado más arriba. “Básicamente consiste en contar las muertes a lo bruto, pero sirve para aproximarnos a lo que está pasando”, sostiene Villalbí.

El sistema MoMo se basa en las muertes que se declaran en el Registro Civil, “con el fin de tener una información precoz aunque sea de peor calidad”. “Este sistema se montó en su momento para mirar la gripe y se aprovechó luego para calcular el impacto de las olas de calor, a raíz de la que hubo en 2003, que mató a un montón de gente en toda Europa”, cuenta.