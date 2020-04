Por qué es tan complicado que los niños puedan salir media hora a la calle

Esa imagen de los niños como un ejército contagiador preocupa. La Sociedad Española de Epidemiología prefiere no valorar el tema. Según fuentes de la asociación consultadas por este diario, los epidemiólogos consideran que el posicionamiento es delicado y prefieren analizarlo primero internamente. Además, creen que “es mejor no interferir, porque hay un comité asesor que está trabajando con el Gobierno en esto”.

Los menores son en un alto porcentaje, según Mellado, contagiadores que no muestran síntomas: “Por eso tenemos que proteger tanto a otros niños que pueden infectarse por no saber que sus amiguitos están infectados, como a otras personas adultas que contacten con los niños sin las medidas de precaución”, cuenta.

Los pediatras de Atención Primaria están al pie del cañón atendiendo la salud de la población infantil pasando consulta telefónica con los padres. Y no perciben problemas de salud derivados del confinamiento. “Vemos que los niños están bien, contentos de estar con sus padres. Los menores están bien atendidos y cuidados. No se están produciendo afecciones”, razona a este diario la presidenta de la Asociación Española de Pediatría en Atención Primaria , Concha Sánchez.

La Asociación Española de Pediatría no ha tardado en responder: “Los niños son extraordinariamente resistentes. Los pequeños están todo el rato corriendo y saltando y los que ya tienen más edad han tenido tiempo de organizar y planificar actividades físicas en casa. Desde bailes, a través de la televisión a ejercicio aeróbico, etcétera”, cuenta Mellado.

“Pero eso no es suficiente para que de manera indiscriminada se permita la salida de los menores”, dice para puntuaizar: “Habrá que valorar caso por caso una vez se relaje algo el confinamiento”. Por el momento, las autoridades permiten que los menores con trastornos del comportamiento, como el trastorno del espectro autista, salgan a la calle por una cuestión de salud.

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado (Cs), propuso este jueves las condiciones bajo las que los niños podrían salir a calle. “Propongo que los menores de 14 años puedan salir a la calle a partir del 26 de abril acompañados de un progenitor; a menos de 1km de distancia de casa y no más de 1 hora al día”.

No obstante, Mellado ha confirmado que sus colegas están trabajando con Sanidad, junto a expertos de diferentes sociedades médicas (medicina adolescente, psiquiatría, atención primaria e infectología) en un documento para organizar de manera coordinada el desescalamiento de la población infanto-juvenil, el cual pretende ser prioritario sobre otros grupos de población.

Me preocupa el impacto físico y emocional del confinamiento en los niños. Propongo que los menores de 14 años puedan salir a la calle a partir del 26 de abril: - Acompañados de un progenitor - A menos de 1km de distancia de casa - No más de 1 hora al día #PorNuestrosNiños pic.twitter.com/PIOeVcNmGO

Su jefa en el Gobierno autonómico, la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP), no se desmarcó la línea de los pediatras para frenar el ímpetu de su socio. “Puede haber repunte y no nos perdonaríamos volver atrás. Pronto acabará y todo saldrá bien. Pido perdón a los padres”, aseguró. Y añadió: “Nada me gustaría más que los niños salgan a la calle en cuanto los expertos sanitarios nos lo aseguren y el Gobierno lo indique”.

La presión se dirige al Gobierno

El coronavirus ha secuestrado a más de siete millones de niños en España. Desde que el Ejecutivo de Pedro Sánchez decretó hace un mes el estado de alarma, los menores de 14 años están privados por prescripción gubernamental de buscar siquiera el sol yendo a la compra o paseando a su perro. Aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves que los niños podrán salir a la calle “en cuanto sea posible”, siempre de forma “ordenada”, controlada”.

La gran incógnita sigue siendo cuándo. El Ejecutivo aún no ha anunciado públicamente si el estado de alarma se prorrogará más allá del 26 de abril, tal como fue concebido el 14 de marzo, o si se optarán por relajar algunas de las medidas.

En España, uno de los más contundentes pidiendo que los menores salgan a la calle ha sido el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán. Pero también el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo. Y los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. “Aunque las escuelas no abran, nos tenemos que plantear que los niños puedan salir”, afirmó la alcaldesa catalana Ada Colau. “Hay un desgaste psicológico tremendo, muy importante, que también desde las instituciones tenemos que amortiguar en la medida de lo posible y por tanto establecer soluciones”, dijo el regidor de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

El psiquiatra José Carlos Espín sí reconoce los efectos positivos que tendrán esos ansiados paseos en el resto de menores. Pero reitera que deberá analizarse muy bien cada caso. “Los padres deben entender que si, además de los niños, viven con ellos personas mayores u otras personas de riesgo, no podrán permitir las salidas de sus hijos, aunque ya no estén prohibidas”, detalla. Y añade: “Hay que valorar el riesgo y el beneficio de que los niños salgan cuando comience el desescalamiento”.