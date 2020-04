En qué consiste el estudio serológico que va a hacer el Gobierno en 30.000 hogares

Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Extracción de muestras para el diagnóstico de coronavirus en Belín (Alemania).

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha anunciado este miércoles que el Gobierno, con la colaboración del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), va a realizar un estudio seroepidemiológico en el que participarán al menos 62.400 personas. El objetivo es evaluar la dimensión de la epidemia de coronavirus en España y monitorizarla para, en función de eso, dirigir las medidas de desescalada del confinamiento. Los resultados, ha asegurado el ministro, estarán disponibles “en unas semanas”.

Según el documento del ISCIII en el que se detalla cómo será esta encuesta serológica, y al que ha podido acceder Cadena SER, se calcula que “más del 80% de los afectados” por el virus no han sido diagnosticados, entre “casos asintomáticos, leves, moderados o incluso graves que no han tenido acceso al test diagnóstico”. Por tanto, la cifra oficial de contagios en España —146.690, con datos del 8 de abril— no se aproximaría en absoluto a la foto ‘real’ de la epidemia.

Esto, que a priori puede parecer negativo, conlleva una importante parte positiva, ya que muchas más personas de las que se cree estarían inmunizadas frente al virus. Y esto es lo que precisamente quiere determinar el estudio seroepidemiológico que comenzará a realizarse la próxima semana, según ha avanzado la portavoz del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra.

En qué consiste este tipo de estudio

Los estudios seroepidemiológicos dan información sobre la proporción de una población que posee anticuerpos frente a un virus, ya sean generados con vacunas o después de una infección natural, explica la agencia SINC. “Es lo que se conoce como memoria inmunológica”, apunta Carlos Álvarez Dardet, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante. “Todo microorganismo que nos haya infectado deja una huella en nosotros, y esto sirve para saber si alguien ha pasado una enfermedad o la está pasando en ese momento”, añade. Por tanto, este sondeo permitiría calcular a cuántas personas ha infectado el SARS-COV-2 en España.

Según el documento del Instituto Carlos III donde se describe este proceso, se realizarán pruebas en 30.000 hogares españoles, para contar con muestras de un mínimo de 62.400 personas. “Se incluirá en el estudio todos los miembros del hogar, para que la muestra tenga participantes de todos los grupos de edad, y se volverá a los hogares cada 21 días para medir de nuevo durante todo el tiempo que se considere necesario mantener la vigilancia”, dice el documento.

Cuál es su finalidad

Los objetivos de este estudio epidemiológico son principalmente dos: estimar la prevalencia de infección por SARS-Cov2 en España, por Comunidades Autónomas y por provincias, y monitorizar la evolución de la epidemia, especialmente la aparición de nuevas infecciones derivadas de transmisión comunitaria.

Con esto se sabrá qué grado de inmunidad tiene la población por provincias y de podrán levantar ciertas restricciones en función de ello. “Puede ser que una provincia como Alicante tenga muchos casos y Murcia, que es limítrofe, no. En las provincias con menor incidencia se podrán relajar antes las medidas de contención”, explica Álvarez Dardet.

Cómo se harán estas pruebas

Con test rápidos de flujo lateral mediante digitopunción; es decir, extrayendo una pequeña muestra con un pinchazo en el dedo. “Los test de anticuerpos son mucho más rápidos que las pruebas de PCR”, aclara el experto.

Según el documento del ISCIII, una persona sintomática con anticuerpos positivos se catalogará como caso activo. En cambio, si el resultado de la prueba es negativo y la persona presenta síntomas, se realizará una prueba de PCR en exudado nasofaríngeo para confirmarlo.

¿Son voluntarias?

Sí. El Instituto Carlos III ha pedido la colaboración del Instituto Nacional de Estadística (INE) para acceder a los datos de los hogares que puedan someterse a estas pruebas. Y, aunque las personas podrán negarse a participar en el estudio, el ISCIII prevé “una altísima tasa de participación” debido al “grado de alarma y la incertidumbre sobre la enfermedad”.

Cuándo se sabrán los resultados

El ministro Salvador Illa ha señalado que en “unas semanas”, aunque no ha aclarado cuántas. Álvarez Dardet calcula que en cuatro semanas podrían conocerse los primeros datos, ya que se necesitarían aproximadamente 15 días de recogida de datos y otros 15 para analizarlos.

¿Será suficiente con testar a 62.000 personas?

“Más que suficiente”, opina Carlos Álvarez Dardet. “Precisamente es una muestra muy grande porque el Ministerio quiere que sea representativa a nivel provincial”, señala. “Va a ser una encuesta muy potente; para quitarse el sombrero”, sostiene.

¿Se ha hecho ya en otros países?

No. España es el primer país en hacer un estudio sobre el coronavirus de estas características, algo que es “muy positivo”, opina el especialista. “En China habría sido inabarcable con la cantidad de población que tiene”, argumenta. Y en Italia, por el momento, no se ha planteado.