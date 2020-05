Lo que hay tras la conspiración de que Bill Gates quiere controlar la raza humana

InfoWars, un famoso medio de extrema derecha y conspiracionista de Estados Unidos liderado por el mencionado Alex Jones, publicó un vídeo en el que se sugería que Gates era el sucesor de famosos eugenesistas, como Sanger y los nazis. Asimismo, le preguntó a la audiencia si “permitirían que el Gobierno les forzara a vacunarse”. En un sermón viral, el reverendo Danny Jones, pastor de una iglesia de 250 feligreses, predijo que Gates utilizaría las vacunas para dar paso a un nuevo orden mundial en el que a los cristianos se les obligaría a hacerse tatuajes biométricos.

Nancy Rosenblum, autora de A Lot of People are Saying: The New Conspiracism and the Assault on Democracy, explica que algunas personas utilizan la proliferación de teorías de la conspiración como un vehículo para hacer avanzar su agenda política, sacando partido de la gran controversia generada alrededor de Bill Gates para introducir sus argumentos a un público mucho más amplio. Para Quassim Cassam, autor de Conspiracy Theories, los ataques a Bill Gates reflejan una tendencia global hacia el populismo que se caracteriza por una profunda desconfianza de los expertos y el establishment.