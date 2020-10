Madrileños al borde de un ataque de nervios

Está en juego el día a día de la capital y nueve municipios más. “No es el trabajo o ir al cine, no es desayunar en el bar o ver a mi amiga del instituto. ¡Es que ahora mismo no sabemos ni cómo vivir, nada, en absoluto!”, resume Rosa, funcionaria , que trabaja en un ministerio en La Castellana y reside en Carabanchel. Enfadada “con todos los políticos por igual”, sólo pide unas reglas claras para actuar. “Dan bastante vergüenza ajena. El principal problema es que nosotros, los ciudadanos, nunca hemos estado por encima de ellos y sus luchas”, se duele. “Ah, y que no nos hemos organizado para echárselo en cara”, añade con autocrítica.

Viven en una montaña rusa de miedos y dudas, de confusión y angustia. No saben qué deben hacer, no saben qué pueden hacer ni qué consecuencias tienen sus actos y, peor, no saben si todo este caos servirá para el que debe ser el objetivo final: poner cerco al coronavirus . Ahora les toca lidiar con un nuevo estado de alarma .

Confiesa que le puede el mal humor. Otro encierro, explica, no es tan pesado como este tira y afloja. Lo más “sensato” es “quedarse en casa todo el rato, actuar como si estuviéramos en pleno confinamiento, digan lo que digan los gobernantes”, pero asume que hay “muchísima gente” que no puede permitirse, por ejemplo, dejar de ir a un trabajo presencial.

Es el caso de Diana, rumana de origen, con 17 años de estancia en Madrid y residente en Móstoles. Cada día tiene que acudir al Barrio de las Letras, a limpiar en casas “de gente que no pasa hambre”. Quedarse en la suya no es una opción. “Es lo que hacen mis tres chicos cuando llegan del cole, que les tengo prohibido hasta ir al parque o quedar con los amigos del barrio. Pero ¿yo? Salir por salir, no, pero hay que ganar el pan. Necesito que me digan qué hay que hacer y que me ayuden, como autónoma, a pasar esto si es que no voy a poder trabajar de nuevo. Quiero seguridad”, reclama.

María, que trabaja en una empresa química y reside en Hortaleza, habla en concreto de su odisea con el metro. “Tampoco importa que vaya hasta arriba con todos hacinados en hora punta. Ahí no hay riesgo de contagio por lo que para qué aumentar frecuencias...”, expone con ironía. Las estampas de vagones llenos, de distancias violadas y de dispensadores de hidroalcohol tardíos y fuera de servicio han sido la tónica diaria, con todo tipo de decretos.

Miguel se queja sobre todo de lo complicado que es saber a qué atenerse con tanto cambio. “Es un caos no saber qué medidas están en vigor. Cambian cada rato y los ciudadanos no nos enteramos”, resume. “Lo único que vemos es pelea política y en los tribunales, estamos perdidos”. Y, recuerda, “lo que está en riesgo nuestra salud”. ”¿Por qué no se ponen de acuerdo?”, se pregunta, sin encontrar respuesta.