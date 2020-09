Sanchez descarta un estado de alarma en todo el país y reconoce que Madrid le "preocupa"

Ha defendido los 16.000 millones de euros que se han entregado a las regiones para pelear contra la pandemia, un gasto “histórico y sin precedentes para hacer frente a la emergencia”, como un paso importante para frenar su avance. No obstante, reconoce que “los niveles de rastreo de algunas comunidades autónomas tienen que mejorar”, sin querer citar a ninguna en particular.

Simón, ayer, dijo: “Tenemos zonas muy densamente pobladas donde el control no es fácil; la situación en Madrid genera inquietud. Estamos en una situación epidemiológica que no es buena, pero no es catastrófica”.

Rotundo, ya respondido: “sí, lo es”, a la pregunta de si es segura la vuelta al cole. Asume que riesgo cero no existe, pero que es peor la exclusión social por no volver a las aulas. Aplaude el esfuerzo de coordinación con las regiones para establecer recomendaciones y defiende que la comunidad educativa y sus padres pueden “estar seguros” de que los niños estarán mejor “en la escuela que en otro sitio”.

Sánchez dice que si se dan casos entre los niños, los padres podrán cogerse una baja por incapacidad, como ya se reconoció en marzo. Incluso se puede flexibilizar en un 100% la jornada laboral si eso ocurre. “Los padres y madres pueden acogerse a bajas por eventualidad y, según el decreto 8/20 del programa ‘Me Cuida’, que está vigente hasta el 22 de septiembre, los padres pueden flexibilizar su jornada laboral hasta un 100%”. “Estamos en la negociación con el diálogo social”, insiste.

“No ha habido veto”

Sobre los presupuestos, sostiene que Unidas Podemos no ha hecho veto alguno a Ciudadanos. “No ha habido veto”, ha repetido. “arrastramos unos presupuestos de 2018 que nada tenían que ver con esta emergencia sanitaria y que fueron aprobados por un partido conservador como el PP”, ha dicho, explicando que ahora sí habrá fondos sociales y partidas especiales para la cohesión territorial, la transición ecológica y todo lo que impulse la creación de empleo. Si las cuentas actuales no pueden responder a las necesidades de hoy necesitamos otros que “ratifiquen” los compromisos del PSOE con sus socios de Gobierno. La base de los presupuestos van a ser el acuerdo con UP, señala.

En el socio de Gobierno (UP) y el PSOE somos conscientes de que tenemos que aprobar unos presupuestos que tienen que ser progresistas y no excluyentes, y no podemos excluir de esa interlocución a ningún grupo político, porque son urgentes, imprescindibles (...). No es momento de vetos, es momento de máxima unidad. Hay que superar el enfrentamiento que plantean otras fuerzas. Unidad no significa unanimidad y ya sabemos que hay grupos políticos que se van a autoexcluir, hay grupos que plantean mociones de censura cuando ciudadanía plantea la unidad, pero hay circunstancias que explican que se trascienda la aritmética parlamentaria clásica para abordar la tarea ingente”, dice. Sobre si confía aún en ERC, ha dicho que sí, que la mesa de diálogo sigue en pie y hay “interlocución” con todos los grupos, sin vetos.

Al ser un Ejecutivo bicolor, todos los interlocutores tienen que “reconocer” eso, ha dicho como un aviso a Cs. “Hay que adecuar la ideología de cada cual al momento que estamos viviendo”, señala. Pone el ejemplo de las negociaciones en Europa, donde Sánchez ve una enorme distancia con posturas como la del húngaro Viktor Orban, pero donde al final se llegó a un acuerdo. Justo las ayudas europeas, ha recordado, dependen de que haya un presupuesto, por lo que su importancia es mayúscula.