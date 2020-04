Vox recurrirá ante el TC la declaración del estado de alarma por su uso "abusivo e inapropiado"

Vox ha anunciado este lunes que llevará ante el Tribunal Constitucional el decreto de declaración del estado de alarma y sus progresivas prórrogas ante el uso “abusivo e inapropiado” que ha hecho el Gobierno de esta figura, adoptando medidas restrictivas de la libertad que, a su juicio, solo podrían tomarse con la declaración del estado de excepción.

El objetivo de Vox es que el Tribunal Constitucional “aclare” si el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho un uso correcto del estado de alarma, según ha explicado su portavoz, Jorge Buxadé, que ya ha adelantado que el partido considera que ha caído en “una clara vulneración de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles”.

En concreto, la formación liderada por Santiago Abascal denuncia que el Gobierno ha aprovechado el estado de alarma para restringir derechos como los de reunión, manifestación e incluso educación. “El marco legal impuesto por el Gobierno supone una violación directa de nuestra Constitución y de los derechos individuales de cada uno de los españoles”, ha insistido.

A su juicio, para adoptar estas medidas, el Gobierno debería haber declarado el estado de excepción, algo que cree que no hizo para evitar tener que pedir la autorización del Congreso. Para el estado de alarma el Gobierno puede aprobarlo unilaterlamente y solo debe recibir la autorización de las Cortes Generales para su prórroga (como ha sucedido ya en tres ocasiones), mientras que el estado de excepción debe recibir el visto bueno del Congreso desde su aprobación inicial.

“El Gobierno debería haber aplicado el estado de excepción y no lo hizo porque tenía que haber acudido en primer lugar a la soberanía nacional, al Congreso, y haber explicado con luz y taquígrafos su proyecto para esta situación excepcional en la que se encuentra nuestra nación ―ha denunciado Buxadé―. Prefirió actuar de forma unilateral al margen de los partidos en el Congreso, al margen de los españoles”.

En este sentido, ha insistido en que el estado de alarma solo permitiría limitar la libre circulación de los ciudadanos, pero no el confinamiento al que han sido “sometidos millones de españoles durante este tiempo” o las sanciones de las fuerzas de seguridad “sin una norma que lo imponga”.

Buxadé no ha querido entrar a valorar si estas medidas eran necesarias o no para hacer frente a la pandemia, sino que se ha limitado a analizar el marco legal e insistir en que la figura que las permite no es el estado de alarma.

Enfrentar a los españoles por los niños

En este contexto, ha acusado al Gobierno de “enfrentar a los españoles” este fin de semana tras la decisión de dejar a los niños salir a la calle, transmitiendo la exigencia de “españoles buenos y españoles malos”, “españoles que pasean bien o que no pasen bien”.

“El Gobierno, a través de sus tentáculos comunicativos, lanzó una campaña dirigida exclusivamente enfrentar a los españoles”, ha insistido mostrando su sorpresa por escuchar que “nunca habían dicho que los padres no podían salir con los niños”.

“Ahora se nos quiere hacer cambiar realidad porque solo en la mente del partido se percibe realidad al margen de lo que vean los españoles”, ha lamentado recurriendo a una cita del libro ’1984′ de George Orwell.

Vox ha iniciado una intensa actividad judicial relacionada con el estado de alarma y las medidas adoptadas por el Gobierno, con acciones como la exigencia de conocer las cifras “reales” de fallecidos por Covid-19, un recurso ante el TC por la “paralización” del Congreso o una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por “imprudencia grave con resultado de muerte”.