“Yo no puedo estar en cada casa, yo no puedo saber las visitas que va a recibir cada uno de nosotros, por ello pido responsabilidad ciudadana”. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que en esta etapa la sociedad debe autoprotegerse, y que Madrid no tendrá prisa por entrar en la fase 1 de la desescalada, que ya ha comenzado para cuatro islas y que debería empezar para el resto de regiones a partir del próximo día 11.

Ayuso ha abogado por acabar “con tanta fase y regulación e ir directamente a ver qué personas son las que están realmente en peligro por coronavirus”, para que sean esas las que estén “respaldadas y cuidadas al extremo” mientras las demás “obligatoriamente” tengan que salir a “pelear pero con autoprotección”. En una entrevista en RNE, la dirigente madrileña ha dicho que la Comunidad debe “reducir las UCIs”, algo que “en estos días va a ser posible”. “Ahora tenemos Consejo de Gobierno y es uno de los temas que vamos a tratar ahí”, ha aseverado. Respecto a si habría que cerrar o no la capital de la autonomía, dado el volumen de gente que vive y trabaja en ella, Ayuso ha incidido en que no quiere “tener prisa para hacer nada” por que es la primera que ha visto “lo que ha pasado en la Comunidad”, aunque ha precisado que sí apuesta por “acabar con esa maraña de pasos y burocracia, que no ayuda en nada, y que es un sinsentido”. Como ejemplo ha puesto que se permita abrir a una tienda pequeña y no a una gran superficie, una zona en la que se puede asegurar que hay “distanciamiento entre los clientes”. “Con tanta fase lo único que haces es regularle la vida a las personas”, ha espetado a continuación. En el lado opuesto, el vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha defendido que la región está preparada para pasar a la Fase 1, pero ha pedido no bajar la guardia.