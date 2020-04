EEUU es ya el país del mundo con más muertes por coronavirus

Holding a briefing with updates on #Coronavirus . WATCH LIVE: https://t.co/dlKMfGBOav

Con todo, un centenar de personas sigue en cuidados intensivos, en estado crítico, y otro centenar en estado grave.

Cierre de colegios hasta el próximo curso

De este modo alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha dado por terminado el año escolar ante la imposibilidad de recuperar cierto asomo de normalidad antes del verano.

“Esta decisión no ha tenido nada de fácil. Dios sabe el dolor que me produce decir que no habrá más escuelas este año. Pero también sabe que es lo correcto”, ha declarado De Blasio en declaraciones al ‘New York Times’. De Blasio se negado a confirmar si abrirían las escuelas de apoyo en verano, “a la espera de ver cómo evoluciona la situación”.

Asimismo, la Alcaldía de Nueva York ha confirmado la muerte de una veintena de personas sin hogar por la enfermedad, que ha afectado a 320 miembros de esta población vulnerable.