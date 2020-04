Jaume Duch: "Si España no estuviera en la UE ya estaría en bancarrota"

Una crisis tras otra, sin apenas tiempo para respirar: la económica de 2008, la migratoria, el Brexit… Y ahora, la pandemia del coronavirus, el mayor reto sociosanitario de las últimas décadas. La Unión Europea (UE) tiene ante sí un reto de dimensiones desconocidas; se enfrenta, como el mundo, a un enemigo potente e imprevisible, pero sus ciudadanos tienen claro lo que esperan de ella: solidaridad y una respuesta efectiva.

Para muchos, incluidos destacados líderes europeos, la UE en su conjunto no está a la altura cuando más se la necesita, pero desde las instituciones se defiende, de nuevo, el mensaje contrario: “Cuando sí existe UE las cosas funcionan, y cuando no existe lo que realmente debería ser Unión, a las cosas les cuesta mucho más cristalizar”.

Son las palabras en plena crisis por el COVID-19 del Director General de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch. Él, un europeísta convencido, sigue manteniendo una visión optimista del proyecto pese a lo duro de la situación actual y no le tiembla el pulso a la hora de afirmar, sin ambages, que, en este escenario, España estaría ya “en bancarrota si no perteneciera a la Unión Europea”. Lo mismo les pasaría, en su opinión, tanto a Italia “como a la mitad o más de los países europeos”. Y no lo están gracias a los recursos económicos que las instituciones europeas han movilizado “en un tiempo récord”.