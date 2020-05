Sólo el 5% de la población ha tenido el coronavirus en España

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, han presentado esta tarde las conclusiones preliminares de la primera fase del estudio nacional seroepidemiológico, que se puso en marcha la última semana de abril para conocer la dimensión del coronavirus en España.

La encuesta ha revelado que la prevalencia del virus en esta primera fase es de un 5% entre la población española, ha anunciado la directora del Centro Nacional de Epidemiología y directora científica del estudio, Marina Pollán. Según estos cálculos, unos dos millones de habitantes habrían estado en contacto con el coronavirus.

No obstante, se observan cambios muy notables entre zonas geográficas (como se ve en el siguiente mapa), pero no así entre hombres y mujeres, que muestran una prevalencia semejante. Curiosamente, la prevalencia entre los niños es bastante inferior que la media: ronda el 1% entre los menores de un año y no llega al 3% entre los menores de 9 años.