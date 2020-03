Soy médica y la respuesta de EEUU al coronavirus está siendo criminal

Nuestros héroes no van a abandonar sus deberes en el campo de batalla, aunque tengan que poner en peligro su seguridad por culpa de quienes se limitan a observar desde su trono de marfil y no sufren ninguna consecuencia. Lo que están haciendo es criminal. Lo que no están haciendo va más allá de lo criminal.

Todos los días nos llegan más noticias de sanitarios infectados, hospitalizados y fallecidos en todo el mundo. Esta semana hemos perdido al brillante doctor Steven Schwartz por coronavirus en Seattle. No será el último. Van a seguir muriendo otros por la inacción de los que mandan. Vamos a perder muchas vidas porque el Gobierno no está tomando el mando de las empresas para fabricar tests y material de protección a tiempo. Van a morir porque los sanitarios están guardando sus mascarillas endebles en bolsas de papel marrón después de jornadas de 12 horas para reutilizarlas al día siguiente ; están limpiando sus únicas pantallas faciales con desinfectante o envolviéndolas en film de plástico y recortando botellas de refresco para fabricarse unas nuevas. Involuntaria e inconscientemente, infectarán a sus pacientes porque están reutilizando material de usar y tirar y porque con el modernísimo material del que disponen tienen que atender a tantas personas como son capaces. Entretanto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) están publicando consejos sobre cómo utilizar pañuelos de tela y bufandas para lidiar con esta escasez.

Me gustaría hablaros de unas pocas personas que conozco o con las que he trabajado, que están obligadas a arriesgar su vida por la incompetencia del Gobierno y por el gran fracaso que supone que nuestro sistema sanitario busque el beneficio económico y no el bien de las personas. Quiero suplicar en su nombre, igual que en las películas, cuando un asesino les amenaza con una pistola, los personajes explican que tienen dos hijos pequeños y una madre con Alzheimer con la esperanza de que el asesino les deje vivir al ver que son personas reales. Quiero que los veáis no como trabajadores sin rostro, sino como los seres humanos que hay tras sus mascarillas reutilizadas. Son ellos quienes están sufriendo las consecuencias de considerar esta pandemia un fraude de los demócratas.