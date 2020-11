La vacuna contra el coronavirus podría ser obligatoria, pero el debate afecta a derechos básicos

La solución, en cambio, no convence a gran parte de la sociedad. Según el barómetro especial de octubre 2020 publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 43,8% de los españoles no se vacunaría de inmediato, pese a que el 62,4% considera que habrían de tomarse medidas más exigentes para controlar la pandemia.

El fin es claro: inmunizar a la población para frenar la propagación de la enfermedad. La estrategia para lograrlo cuanto antes, sin embargo, plantea dudas. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que la primera opción en España no es la obligatoriedad, aunque no descartan nada por el momento. “Lo que se tenga que hacer para controlar la pandemia, se hará”, dicen.

“Las vacunaciones contra la viruela, la difteria y contra las infecciones tíficas y paratíficas pueden ser declaradas obligatorias por el Gobierno cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento, o previsible, se juzgue conveniente”, recuerda el abogado experto en temas de salud y profesor de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC) José Enrique Pérez Palaci. Lo que “por analogía” podría suponer también la declaración de obligatoriedad de la vacuna contra la covid-19.

Colisión de derechos

A pesar de que la colisión de derechos -protección de la salud frente a intimidad y privacidad- siempre es difícil de gestionar, el jurista señala directamente hacia el poder legislativo y ejecutivo para reformular, con proporcionalidad, la normativa existente.

“Hay que centrarse en ofrecer información y educación. Se va a aprobar con los estándares requeridos”, añade Montalvo. “Pero el riesgo está en que al imponerse obligatoriamente se consiga el efecto contrario. Lo que pretende el movimiento antivacuna es que haya temor”, recalca.

A pesar del auge de esta corriente en todo el mundo, en España la opinión mayoritaria es favorable a las vacunas y el país presenta una de las tasas de vacunación más altas del mundo.

Cuenta con un calendario vacunal único, en vigor desde el 1 de enero de 2019, y que incluye la prevención de 14 enfermedades infecciosas. “Ninguna es obligatoria, aunque siempre altamente recomendadas por el Sistema Nacional de Salud”, explica Matilde Quiroga, pediatra de un centro de la capital. “Aun así, más del 95% de los menores de 2 años se han sometido a todas ellas. Existe un gran consenso en España, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos donde hay que imponerlas a la fuerza”, añade.

Para el inmunólogo e investigador Pedro A. Reche, sin embargo, debería haber excepciones: “Las vacunas esenciales, la de la polio, el sarampión o la DTP, sí deberían ser obligatorias. Luego hay otras que son buenas y nos dicen que son recomendables, como la del virus del papiloma humano, que yo se la he puesto a mis hijos, pero hemos vivido sin ellas hasta ahora”, comenta. “Pero insisto, las básicas deberían ser obligatorias para todos. No sé cómo alguien puede decir que las vacunas no protegen, cuando está más que demostrado. Es impepinable que existan... no sé ni qué decirles”, reconoce al ser preguntado por quienes las cuestionan.

La OMS no impone

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, opta por dejar en manos de cada Estado la decisión. “En la organización lo que queremos es fomentar la aceptación voluntaria de la vacuna. Queremos que las personas entiendan sus beneficios y su calidad, más allá de que sea algo exigido”, expresaba el epidemiólogo de la institución, Bruce Aylward.

Australia es uno de los países que ya se ha posicionado a favor de imponerla a sus 25 millones de ciudadanos, como anunció su primer ministro Scott Morrison. Mientras que en Italia, su homólogo Giuseppe Conte, se ha pronunciado en sentido contrario y se muestra partidario de la voluntariedad. Según estimaciones recientes, un 41% de los italianos no quiere vacunarse a pesar de que se ha iniciado ya una campaña para de firmas para que sea obligatoria.

Lo importante, señalan los expertos, es recordar que, pese a que éticamente se ha considerado aceptable acelerar ciertos pasos, el día que la vacuna llegue habrá que lanzar un mensaje de esperanza, tranquilidad y confianza en la ciencia.