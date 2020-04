La supuesta cura de Trump para el COVID-19 podría darle la reelección

“Su obsesión responde a su interés personal: ser reelegido él y solo él. Para ello tiene que controlar lo que se dice. Hacer creer a la gente que el mérito de la cura es suyo le da una buena baza”, expone el exdiputado Joe Walsh, que no logró vencer a Trump en las primarias republicanas para las elecciones generales de 2020. “Ha perdido la economía, no logra controlar los fallecimientos y sabe que su respuesta al coronavirus ha sido chapucera, así que va a recurrir a ‘curas milagrosas’ para salvar el pellejo”.

Sin embargo, la curación de una legisladora de Michigan ofrece un ejemplo de cómo este enfoque podría salirle bien. Según ella, su mejoría se produjo gracias a un medicamento que, de no ser por Trump, no habría tomado, explica en este artículo . Posteriormente, Trump aprovechó para promocionar la noticia a sus 76 millones de seguidores de Twitter el lunes por la tarde junto con el mensaje : “Enhorabuena a la representante estatal Karen Whitsett de Michigan. Me alegro mucho de que estés mejorando”.

“Tenemos nuestras razones para evitar estas cosas”, comenta Forman sobre las terapias no sometidas a ensayos y añade que es malo para todo el país que Trump se dedique a dar consejos médicos de cualquier tipo. “El precedente que sienta el presidente de Estados Unidos, que no es un experto en la materia ni médico, es peligroso desde el punto de vista de la política pública. Se ha convertido en el mayor soberano pasando por encima de los expertos”, sostiene.

Estas preocupaciones no parecen inquietar a Trump. Aunque ha admitido que no es un experto (“no lo sé, no soy médico”, dijo este domingo), ha seguido impulsando estos medicamentos y silenciando las discrepancias. Cuando un periodista solicitó específicamente que fuera Fauci quien respondiera a una pregunta sobre estos medicamentos, Trump intervino para impedírselo. El mes pasado, cuando le preguntaron si no consideraba que al promocionar medicamentos de eficacia no demostrada estaba dando “falsas esperanzas” a la gente, Trump replicó de malas maneras: “Eres un periodista terrible”.

Stuart Stevens, veterano asesor político republicano y mano derecha de Mitt Romney en la campaña presidencial de 2012, considera que estos medicamentos pueden funcionar o no funcionar, pero sea como sea, Trump está cimentando la nueva imagen de su partido. “En el panorama general se piensa que lo que ha pasado es una muestra más de la tendencia anticiencia del ‘partido de los tontos’, el Partido Republicano”, explica.

El candidato demócrata, Joe Biden, aseguró en su campaña que se dejaría guiar por los profesionales de la salud pública. “El (ex) vicepresidente Biden considera que esta es una decisión que debería guiarse por la ciencia y que deberían tomar los profesionales pertinentes, algo que ya ha reiterado en los últimos meses”, ha declarado su secretario de campaña, TJ Ducklo. “No es momento de hacer política partidista. Hay vidas en juego”.

Por su parte, Ruth Ben-Ghiat, catedrática de Historia de la Universidad de Nueva York, que lleva tiempo advirtiendo de las tendencias autoritarias de Trump, asegura que su defensa de la hidroxicloroquina es una prueba más de su voluntad de ayudar a sus amigos y a sus donantes, los fabricantes del medicamento, al tiempo que se erige en el único salvador de la gente.