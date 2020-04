¿Qué ha pasado en Alemania, que ya está levantando el aislamiento?

A finales de marzo, dos días después de que su novio diera positivo en coronavirus, el Departamento de Salud de Hesse, en Alemania, se puso en contacto con Carlota para aislarla.

“Me llamaron para decirme que me consideraban contagiada, aunque no entré en datos oficiales, y me pusieron 14 días de cuarentena obligatoria”, explica Carlota a El HuffPost. A continuación, le llegó una carta en la que le decían hasta qué día no podía salir de casa. “Cuando alguien da positivo [en este caso, su novio], se ponen en contacto con la gente con la que ha estado cerca y los ponen en cuarentena”, cuenta esta española que vive en Alemania. “Ese es su plan de ‘track and trace’”.

Ese “track and trace”, que podría traducirse como ‘localización y rastreo’, es una de las claves que ha permitido a Alemania contener la epidemia de coronavirus sin llegar a confinar a la población. El país, que sólo implantó medidas de distanciamiento social y cerró escuelas y locales, goza desde este lunes de una mayor apertura debido a sus buenos datos.

Tiendas abiertas desde el 20 de abril

Con aproximadamente 150.000 casos diagnosticados y 5.300 muertes (cuatro veces menos que en España), Alemania ha logrado doblegar su curva, y desde el 20 abril permite la apertura de comercios de menos de 800 metros cuadrados, así como de algunas industrias, aunque en todos los casos manteniendo medidas de distanciamiento y protección.

La detección precoz de los casos ha sido crucial en este proceso. Alemania no tuvo escasez de test de diagnóstico como España al principio de la epidemia, y se calcula que ha realizado unos 25.000 test por millón de habitantes (España está en 20.000).

A mediados de enero, científicos del Centro Alemán para la Investigación de Infecciones de Berlín (DZIF) desarrollaron el primer test para el diagnóstico del coronavirus del mundo. Desde ese momento, se distribuyó entre los laboratorios de universidades, hospitales, instituciones y empresas privadas del país.