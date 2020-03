El Gobierno suspende los desahucios y prorroga los alquileres

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado un segundo paquete de medidas económicas y sociales para hacer frente a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, según ha anunciado María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La intención del Ejecutivo es ofrecer ayudas a los ciudadanos para afrontarla caída de ingresos provocada por el parón de la actividad económica afrontado esta semana dentro del estado de alarma contra la pandemia. “Es evidente que las medidas de restricción no son viables, si desde las instituciones no ofrecemos protección a los ciudadanos”, ha asegurado el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

La medida estrella de este segundo paquetes es la suspensión temporal de los desahucios para los colectivos vulnerables, entre los que se incluyen a los trabajadores que se hayan visto afectados por expedientes de regulación temporales de empleo (ERTEs) o autónomos que hayan perdido sus ingresos por el estado de alarma. “Nadie puede ser expulsado de sus casas”, ha sentenciado Iglesias.

“Hoy tomamos medidas para proteger el derecho constitucional a la vivienda”, ha asegurado Iglesias. “Quedan suspendidos los desahucios de personas vulnerables desde hoy y hasta que se cumplan seis meses de después del final del estado del alarma”, ha explicado.

Además, el Gobierno ha puesto en marcha una línea de microcréditos públicos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para los inquilinos afectados por la crisis del coronavirus, que podrán devolver durante seis años.

“Somos conscientes de las dificultades que están pasando las empresas. Se trata de salvar vidas. Se trata de que nuestra economía pase una fase de hibernación y que, después, recuperemos esos niveles anteriores”, ha asegurado Montero.

Prestación por desempleo para temporales y empleadas de hogar

El Ejecutivo ha aprobado la creación de una prestación por desempleo para colectivos especialmente vulnerables que no tenían acceso a anteriores ayudas como los trabajadores temporales, que se han quedado sin trabajo y no tengan derecho a la presentación , o las empleadas de hogar, que no cotizan por desempleo.

“Ponemos en marcha una prestación correspondiente al 80% del IPREM (el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), unos 440 euros, para todos los trabajadores temporales a los que se hayan extinguido el contrato al comenzar el estado de alarma. Las trabajadoras del hogar también tendrán una prestación y no pueden ser las grandes olvidadas”, ha explicado Iglesias.

Moratoria a los autónomos

El Gobierno ha aprobado una moratoria de las cuotas de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social.

Noticia en ampliación